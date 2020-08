Montréal-Nord solidaire avec les Libanaises et les Libanais





MONTRÉAL-NORD, le 5 août 2020 /CNW Telbec/ - L'ensemble de la communauté nord-montréalaise est profondément touchée et solidaire envers ses soeurs et ses frères du Liban tragiquement frappés par cette terrible explosion survenue hier à Beyrouth qui a coûté la vie à plusieurs personnes et qui a laissé derrière elle la désolation et le deuil.

« Je tiens à offrir mes sincères condoléances et toute ma compassion à la communauté libanaise de Montréal-Nord, mais aussi à tous les Libanais et les Libanaises de partout dans le monde. Devant de tels drames, nous sommes tous frères et soeurs, nous sommes tous Libanais, nous sommes tous humains », de déclarer la mairesse Christine Black.

En signe de solidarité, les drapeaux de la mairie d'arrondissement seront en berne aujourd'hui

« La communauté libanaise est reconnue pour sa force et sa résilience, et ce, malgré les nombreux défis qu'elle a su relever, malgré les guerres et les tragédies qu'elle a traversées. Elle est l'un des piliers de Montréal-Nord et je tiens à leur assurer tout mon soutien dans cette période des plus difficile », de conclure Mme Black.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Communiqué envoyé le 5 août 2020 à 11:24 et diffusé par :