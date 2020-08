Birks lance le concours de fiançailles « L'amour est essentiel »





MONTREAL, le 5 août 2020 /CNW/ - Afin de célébrer nos héros de tous les jours, le joaillier canadien Birks lance le concours « L'amour est essentiel » offrant une bague de fiançailles à trois couples méritants à travers le Canada. Pour être admissible, au moins un des membres du couple doit être un premier répondant ou un travailleur essentiel. « Les premiers intervenants et les travailleurs essentiels ont fait des autres Canadiens leur priorité à tous les jours et travaillent sans relâche pour servir nos collectivités », a déclaré Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de Maison Birks. « Il est maintenant temps de les célébrer ainsi que leurs proches. »

Birks est au centre des histoires d'amour canadiennes depuis 1879. Le fondateur Henry Birks a été un pionnier de l'industrie et croyait qu'il était important d'apporter de la magie aux moments spéciaux de la vie des gens. Pour lui, les bijoux avaient le pouvoir de nous rapprocher. Parce qu'aucune histoire d'amour n'est la même, Birks propose une grande variété de styles de bagues, à la fois traditionnelles et modernes, en or jaune 18 carats, en or blanc, en or rose ou en platine. Chaque design est méticuleusement conçu par des artisans qualifiés. La provenance et l'authenticité de nos diamants sans conflits sont garanties. Birks propose également un programme de bijoux sur mesure où un artisan Birks peut vous aider à concevoir une bague personnalisée en fonction de votre style et de votre personnalité.

Birks vous invite à soumettre votre candidature, celle de votre partenaire ou d'un couple méritant afin de courir la chance de gagner une bague de fiançailles en partageant comment vous avez redonné à la communauté pendant la pandémie. Pour participer et en savoir plus sur les détails et règlements du concours, visitez https://maisonbirks.typeform.com/to/w8yWld. Birks aidera également les gagnants à planifier leur demande en mariage et organisera une fête de fiançailles pour la famille et les amis proches. En ces temps difficiles, la gentillesse et l'amour nous gardent unis. L'amour est essentiel.

À propos de Birks

Fondée en 1879, Birks (Birks Group Inc.) est le chef de file canadien en matière de haute joaillerie, de montres et de cadeaux disponibles dans tous les magasins Maison Birks, Mappin & Webb et Goldsmiths au Royaume-Uni, en plus d'autres détaillants de bijoux de luxe en Amérique du Nord. Trésor national bien-aimé et symbole convoité du luxe canadien, les bijoux Birks sont reconnus internationalement pour leur qualité incomparable et le plaisir qu'ils procurent. L'emblématique Boîte Bleue de Birks fait fièrement partie des histoires des Canadiens depuis 1879. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Web de Birks, Birks.com. @maisonbirks

