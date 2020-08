Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce de financement concernant des infrastructures de transport en commun et de transport actif en présence de Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles...

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, convie les représentants des médias à une conférence de presse concernant le financement de travaux de...

Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante : « On a signalé 117 792 cas de COVID-19 au Canada, dont 8 958 décès,...