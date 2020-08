CorVent nomme Richard S. Walsh au poste de président-directeur général





Ce dirigeant chevronné du secteur médical va commercialiser le respirateur artificiel RESPOND-19tm de CorVent

NEW YORK, 5 août 2020 /PRNewswire/ -- CorVent Medical, une entreprise du portefeuille de Coridea, spécialisée dans le développement de respirateurs artificiels intelligents, polyvalents et qui sauvent des vies, destinés aux soins intensifs, a annoncé aujourd'hui la nomination de Richard S. Walsh au poste de président-directeur général. Fort d'une carrière de près de 30 ans dans le secteur, tant dans des startups que dans de grandes entreprises internationales, M. Walsh apporte sa précieuse expérience du domaine des technologies médicales et des postes de haut niveau. Il rejoint CorVent au moment où l'équipe se prépare à commercialiser son respirateur artificiel RESPOND-19tm et à positionner l'entreprise comme un innovateur dans le domaine des respirateurs fiables qui sauvent des vies et répondent efficacement aux besoins débordants de ventilation.

« Expert chevronné de la commercialisation et grand bâtisseur d'équipes, Richard possède l'expertise nécessaire pour faire passer notre équipe du statut de startup à celui d'entreprise commerciale », a déclaré Mark Gelfand, directeur général et cofondateur de Coridea et ancien PDG par intérim de CorVent. « C'est un dirigeant accompli qui a largement fait ses preuves dans le lancement de nouveaux produits, le développement d'entreprises commerciales, l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies d'entreprise et le dépassement des prévisions de ventes. Nous souhaitons la bienvenue à Richard au sein de l'équipe et avons hâte de travailler sous sa houlette tandis que nous nous préparons à mettre notre RESPOND-19 sur le marché. »

Plus récemment, M. Walsh a exercé les fonctions de vice-président des ventes mondiales chez Medrobotics Corporation, où il était chargé de constituer une force de vente directe et de distribution mondiale pour le nouveau système de chirurgie robotisée de l'entreprise, de nouer de solides partenariats cliniques avec les principaux leaders d'opinion et d'accompagner les activités de collecte de fonds. Il a participé à six sorties réussies dans le secteur des technologies médicales et a occupé des postes de responsabilité croissante dans les ventes et le marketing chez NeoTract, Acclarent, AtriCure, Stereotaxis, Inc, Intuitive Surgical, Perclose et US Surgical. M. Walsh est titulaire d'une licence ès sciences aéronautiques de l'Embry-Riddle Aeronautical University et a servi dans la garde nationale de l'armée américaine.

« Je suis très heureux de rejoindre CorVent en ce moment charnière. L'équipe principale est extrêmement solide et nous avons une offre fascinante qui comble, comme nulle autre, un manque important du marché », a ajouté Richard S. Walsh, PDG de CorVent Medical. « La COVID-19 a mis en évidence un besoin critique d'un apport de respirateurs fiables à la demande lorsque le nombre des patients qui en ont besoin dépasse la capacité traditionnelle en termes de respirateurs des unités de soins intensifs. Le respirateur RESPOND-19 élargit l'accès à la ventilation en soins intensifs qui permet un déploiement rapide et abordable. »

« Nous pensons que la technologie de CorVent est susceptible de rebattre les cartes du marché des respirateurs grâce à sa solution sophistiquée qui facilite la préparation des soins de santé et la capacité de veiller à ce que tous les patients aient accès à une assistance respiratoire lorsqu'ils en ont le plus besoin », a commenté Antoine Papiernik, associé directeur de Sofinnova Partners et principal investisseur de CorVent Medical. « Nous sommes heureux de voir un professionnel si chevronné de l'industrie, comme Richard, prendre les rênes du travail commercial acharné de CorVent. »

Idéal pour la reprise après sinistre ou les besoins débordants de ventilation, le respirateur artificiel RESPOND-19 de CorVent vient compléter la gamme de produits de ventilation existants en apportant une ventilation flexible pour les soins intensifs, en ces temps où la nécessité se fait si pressante. Ce système intuitif combine des fonctions vitales essentielles pour répondre aux besoins respiratoires de chaque patient avec des protections intégrées et un contrôle très pointu des infections. Optimisé pour un stockage à long terme sans maintenance, ce système économique élimine le besoin de contrats de service coûteux.

À propos de CorVent Medical, Inc.

CorVent Medical, une entreprise privée du portefeuille de Coridea LLC, s'est engagée à développer des respirateurs artificiels intelligents, polyvalents et qui sauvent des vies, destinés aux soins intensifs. Le premier produit de la société, le respirateur RESPOND-19tm, a été conçu en partenariat avec Design Catapult, une société de design industriel reconnue pour son idéation rapide de produits médicaux et commerciaux. Le respirateur est actuellement en attente d'une autorisation d'utilisation d'urgence (Emergency Use Authorization - EUA) délivrée par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) pour les respirateurs artificiels, les raccords de tuyaux et les accessoires, qui autorise son utilisation pendant toute la durée de la déclaration d'urgence de santé publique liée à la COVID-19 des services sanitaires et sociaux des États-Unis. Ce dispositif n'est pas encore autorisé ou approuvé par la FDA. Vous en saurez plus sur le site www.corventmedical.com.

À propos de Coridea, LLC

Fondé par les entrepreneurs bouillonnants, le Docteur Howard Levin et Mark Gelfand, Coridea LLC est un incubateur de technologies médicales qui a fait ses preuves et qui développe des solutions inattendues pour répondre à des besoins complexes et coûteux non satisfaits dans le domaine des soins de santé. Coridea a lancé avec succès plus de 10 entreprises qui s'efforcent de combler le fossé entre les soins prodigués aux patients et l'innovation en matière de dispositifs médicaux. Vous en saurez plus sur le site www.coridea.com.

