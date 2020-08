La ministre Jordan annonce l'ouverture le 24 août des candidatures pour la Prestation aux pêcheurs et la Subvention aux pêcheurs





OTTAWA, ON, le 5 août 2020 /CNW/ - Les pêcheurs de poissons et de fruits de mer du Canada sont le moteur économique de nombreuses communautés côtières et rurales. Les difficultés et l'incertitude se font sentir dans l'ensemble de l'économie en raison de la COVID-19, mais nos pêcheries sont confrontées à des défis uniques qui nécessitent des solutions directes.

En mai, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de 469,4 millions de dollars pour établir la nouvelle Prestation aux pêcheurs et la nouvelle Subvention aux pêcheurs. Il s'agit du plus important investissement dans le secteur de la pêche au Canada depuis près de deux décennies. La Prestation au pêcheurs et la Subvention au pêcheurs a été conçus pour fonctionner dans le cadre des structures de rémunération uniques et de la nature saisonnière du secteur de la pêche. Ils contribueront à garantir aux pêcheurs canadiens qui travaillent dur le soutien financier dont ils ont besoin dans l'immédiat, tout en positionnant le secteur pour une forte reprise à long terme.

La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, est heureuse d'annoncer aujourd'hui que la Prestation et la Subvention aux pêcheurs seront ouverts aux candidatures du 24 août 2020 au 21 septembre 2020.

Pêches et Océans Canada ainsi qu'Emploi et Développement social Canada ont travaillé d'arrache-pied pour s'assurer que de l'information détaillée sur le processus de demande soit accessible avant son ouverture. Des renseignements détaillés sont maintenant disponibles afin de s'assurer que toutes les parties intéressées sont prêtes à présenter leur candidature le 24 août. Tous les pêcheurs qui souhaitent faire une demande doivent consulter le site web de Pêches et Océans Canada www.dfo-mpo.gc.ca/pecheurs-harvesters pour déterminer s'ils sont admissibles, et connaître les documents qui sont requis en vue d'achever le processus de demande.

Nos pêcheries sont un moteur de l'économie canadienne. Elles sont essentielles à la chaîne alimentaire de notre pays, et font partie intégrante de la culture et du mode de vie des communautés côtières. Le gouvernement du Canada continuera à soutenir les pêcheurs de poissons et de fruits de mer, car lorsque nos pêcheries prospèrent, c'est tout le Canada qui en bénéficie.

Citation

« Nos pêcheries fonctionnent selon une structure unique et ont été confrontées à des défis bien distincts tout au long de cette pandémie. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons mis en place la Prestation et la Subvention aux pêcheurs, pour répondre à ces besoins. Nous avons travaillé 24 heures sur 24 pour mettre au point un système simple et accessible permettant de verser plus de 469 millions de dollars à nos pêcheurs canadiens(iennes) le plus rapidement et le plus facilement possible. C'est pourquoi il était important pour nous de l'annoncer avant le 24 août, afin que les demandeurs aient le temps de préparer. Notre objectif est, et a toujours été, d'apporter aux femmes et aux hommes qui travaillent dur dans nos pêcheries canadiennes le soutien dont ils ont besoin, et c'est exactement ce que nous continuerons à faire. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Nous veillons à ce que les pêcheurs canadiens bénéficient du soutien dont ils ont besoin dans ce secteur. Service Canada s'engage à soutenir les Canadiens qui demandent à bénéficier de la nouvelle Prestation aux pêcheurs et de la nouvelle Subvention aux pêcheurs. Les clients qui ont besoin d'aide sont encouragés à appeler notre centre d'appels spécialisé - pour un soutien supplémentaire pendant le processus de demande. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, de l'Enfance et du Développement social

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a annoncé de nouvelles initiatives ciblées supplémentaires pour soutenir les Canadiens, notamment les secteurs de la pêche, de l'aquaculture, et de la transformation, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, comme :

a annoncé de nouvelles initiatives ciblées supplémentaires pour soutenir les Canadiens, notamment les secteurs de la pêche, de l'aquaculture, et de la transformation, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, comme : Le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer, une nouvelle initiative de 62,5 millions de dollars pour aider le secteur de la transformation du poisson et des fruits de mer.



L'investissement de 50 millions de dollars pour aider les producteurs agricoles, les pêcheurs et tous les employeurs du secteur de la production et de la transformation des aliments, à mettre en place les mesures nécessaires pour suivre la période d'isolement obligatoire de 14 jours, qui est imposée à tous les travailleurs arrivant de l'étranger. Cela signifie que le gouvernement fournira 1 500 dollars par travailleur étranger temporaire, aux employeurs ou à ceux qui travaillent avec eux, pour s'assurer que les exigences d'isolement sont pleinement respectées.

Le Fonds canadien d'initiatives en matière de poissons et de fruits de mer aide le Canada à renforcer sa réputation en tant que pays qui fournit des poissons et des fruits de mer en toute légalité, de manière durable, de haute qualité, et à valeur ajoutée.

Le Programme de récupération d'aliments excédentaires est un programme à durée limitée qui vise à aider à gérer et à réorienter les excédents existants vers des organisations vouées à la lutte à l'insécurité alimentaire et à garantir que ces produits excédentaires ne soient pas gaspillés pendant la crise sanitaire de la COVID-19.

Le 14 mai 2020, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il proposerait des mesures qui permettraient aux pêcheurs indépendants d'accéder au prestations d'assurance-emploi sur la base des gains assurables des saisons précédentes (demandes d'hiver et d'été). Des détails supplémentaires seront partagés dès qu'ils seront disponibles

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

