Félix Dyotte remporte Le Prix de la chanson SOCAN 2020 avec « Maintenant ou jamais »

Le public s'est enflammé pour la chanson interprétée par Evelyne Brochu.

Pour la première fois, tous les finalistes recevront une bourse en argent.

MONTRÉAL, le 5 août 2020 /CNW/ - Les amateurs de musique ont parlé ! « Maintenant ou jamais », écrite par Félix Dyotte, interprétée par Evelyne Brochu, a remporté la 15e édition du Prix de la chanson SOCAN, le prix le plus prestigieux pour la création musicale émergente dont le gagnant est choisi par un vote du public.

Les amateurs de musique francophone de partout au Canada ont voté du 16 au 30 juillet pour les 10 chansons finalistes, d'abord sélectionnées par un panel d'experts en musique.

En plus du prestige qui vient avec la victoire, Félix Dyotte recevra une bourse de 5000 $, un clavier Yamaha et une carte-cadeau d'une valeur de 500 $ de Long & McQuade.

De plus, pour la première fois dans l'histoire du Prix de la chanson SOCAN, les créateurs-trices de chacune des neuf autres chansons finalistes reçoivent une bourse de 500$.

Avec autant de chansons fantastiques, à un moment où les créateurs de musique ont été durement touchés par les effets de la COVID-19, la SOCAN a décidé de remettre des prix en argent à tous les créateurs des chansons finalistes, apportant un soulagement opportun à plusieurs des auteurs-compositeurs émergents francophones parmi les plus talentueux du Canada.

« Quel plaisir de recevoir cette reconnaissance en une période d'incertitude où les artistes ne communiquent pas autant avec leur public qu'ils le voudraient », a réagi Félix Dyotte. « La tournée prévue pour promouvoir cette chanson ayant été reportée, ça fait du bien de réaliser qu'elle voyage quand même et qu'elle touche les gens. Personne n'aurait mieux pu porter l'esprit de cette chanson qu'Evelyne, c'est donc également en son nom que je vous dis merci! »

« Maintenant ou jamais » est une chanson sublime et Félix Dyotte possède un incroyable talent d'écriture et de composition qui mérite d'être récompensé », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction par intérim de la SOCAN. « Le Prix de la chanson SOCAN vise à identifier et à célébrer les créateurs émergents de musique au Canada et les nommés pour l'édition 2020 en témoignent. Cette année, nous sommes ravis de pouvoir récompenser financièrement l'excellence des 10 chansons finalistes. »

Catherine Genest, journaliste culturelle indépendante est l'une des 15 panélistes qui avaient soumis la chanson de Félix Dyotte durant le processus de sélection. Pour elle, cette chanson avait tout ce qu'il fallait pour remporter la faveur populaire : « Avec Maintenant ou jamais, Félix Dyotte capture l'essence de la personnalité de l'interprète Evelyne Brochu. Des paroles d'une improbable douceur qui évoquent la fraîcheur de la menthe et l'ivresse d'un amour d'été prometteur. »

Le Prix de la chanson SOCAN est le seul prix majeur pour les auteurs-compositeurs émergents au Canada où ce sont les amateurs de musique qui choisissent le gagnant. Dix chansons exceptionnelles créées par des auteurs-compositeurs en émergence au cours de l'année précédente sont sélectionnées par un panel d'experts respectés de l'industrie. Le grand public est ensuite invité à voter quotidiennement pendant deux semaines afin de choisir le gagnant.

La SOCAN ne joue aucun rôle dans la sélection des finalistes et du gagnant, outre le fait de s'assurer que tous les finalistes sont membres de l'organisation. Un volet anglophone du concours, le SOCAN Songwriting Prize, a également lieu en parallèle.

La chanson gagnante du volet anglophone, le SOCAN Songwriting Prize, est «?The Spark?» écrite et interprétée par William Prince.

Les 9 autres finalistes de cette année pour le Prix de la chanson SOCAN étaient :

«?Attends-moi pas?» -- écrite par Vincent Roberge et Félix Petit , interprétée par Les Louanges et éditée par Éditions Bonsound .

-- écrite par et , interprétée par et éditée par . «?Aujourd'hui?» -- écrite par Alexandre Beauregard , Daphné Brissette, Guillaume Chiasson , Mélissa Fortin et Étienne Côté , interprétée par Bon Enfant et éditée par Ambiances Ambigües et David Murphy et Cie .

-- écrite par et , interprétée par et éditée par et . «?Cadran solaire?» -- écrite par Justin Boisclair , Thibault de Castelbajac, Benjamin Duplantie-Grenier , Thomas Thivierge-Gauthier , Maxime de Castelbajac, Clément Langlois-Légaré , interprétée par LaF et éditée par Disques 7ième Ciel .

-- écrite par , interprétée par et éditée par . «?Chaleur 10?» -- écrite et interprétée par Mat Vezio .

-- écrite et interprétée par . «?Coton ouaté?» -- écrite par Christian-Adam Gilbert et Mathieu Lafontaine , interprétée par Bleu Jeans Bleu et éditée par Chalet Musique SENC .

-- écrite par et , interprétée par et éditée par . «?Instant Zéro?» -- écrite par Laurence-Anne C . Gagné , interprétée par Laurence-Anne et éditée par Ambiances Ambigües et David Murphy et Cie .

-- écrite par , interprétée par et éditée par et . «?La fin du monde à tous les jours?» -- écrite par Lou-Adriane Cassidy et Stéphanie Boulay , interprétée par Lou-Adriane Cassidy et éditée par Éditions Dare To Care.

-- écrite par , interprétée par et éditée par «?Topographe?» -- écrite par Julien Bakvis, Jonathan Robert , Julian Perreault et Dominic Berthiaume et interprétée par Corridor .

écrite par et et interprétée par . «?Zay Zay?» -- écrite par Léo Fougères et Tom St-Laurent , interprétée par FouKi et éditée par Disques 7ième Ciel.

Le gagnant de l'édition 2019 du Prix de la chanson SOCAN était Tizzo pour sa pièce «?On fouette?» écrite par Teddy Laguerre, Shawn Volcy, Marc Casseus et Vladimi Methelus. Vous trouverez une liste des gagnants des éditions précédentes sur le site web du Prix de la chanson SOCAN.

