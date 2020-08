Axway nommé Leader dans le nouveau rapport des solutions de gestion des API





Axway (Euronext: AXW.PA) annonce avoir été nommé Leader dans le rapport « The Forrester Wavetm : API Management Solutions Q3 2020 », obtenant le meilleur score parmi huit critères.

L'équipe Forrester a évalué 15 fournisseurs, regroupés en Leaders, Strong Performers (Fortes performances), Contenders (Concurrents), et Challengers. Axway a obtenu le meilleur score pour les critères de Vision du produit et d'Optimisations prévues, Forrester ayant noté « qu'elle disposait des meilleures articulations quant aux priorités futures en matière de gestion des API et de développement de produits... ».

« Axway intègre et prend en charge diverses plateformes Cloud, différents modèles d'intégration, et même des solutions de gestion d'API venant d'autres fournisseurs. Je suis très fier que le marché reconnaisse la vision d'Axway, centrée sur une plateforme ouverte », a déclaré Patrick Donovan, Directeur Général d'Axway. « Notre stratégie permet aux clients de créer de la valeur sûre et rentable, dans l'expérience clients comme par des résultats commerciaux remarquables. Avec AMPLIFY API Management, nos clients posent les bases de leur transformation et découvrent de nouvelles opportunités business. »

(A découvrir : les cas clients de PermataBank et de BNP Paribas Personal Finance.)

Selon le rapport : « Les clients d'Axway peuvent bénéficier de sa gamme de produits B2B connue de longue date, y compris l'EDI, la gestion du transfert de fichiers (MFT) et la gestion des partenaires commerciaux, mais aussi d'une équipe d'experts en API, les Catalysts, qui les accompagnent dans l'implémentation de leur stratégie. » Le rapport indique également : « ...la solution d'Axway est performante dans son offre de conception d'API et de création de proxys, de protection contre les attaques, de prise en charge de micro-services, et d'organisations en tant qu'utilisateurs d'API. »

« En outre, l'intégration du maillage de services (Service Mesh) d'Axway et la prise en charge de passerelles qui ne sont pas fournies par Axway (par exemple, Amazon API Gateway) étendent la portée de la solution et soutiennent les stratégies d'API et de micro-services combinées », poursuit le rapport. « La solution offre une passerelle de messagerie et une passerelle SaaS performantes, intègre l'outil de conception d'API riche de Stoplight, et dispose d'une technologie de plateforme d'intégration. »

Continuez à découvrir les raisons pour lesquelles Axway a été nommé leader dans « The Forrester Wavetm : API Management Solutions Q3 2020 ».

Cliquez ici pour consulter le rapport complet.

¹The Forrester Wavetm: API Management Solutions, Q3 2020, Forrester Research, Inc., August 04, 2020

À propos d'Axway

Axway donne une nouvelle vie aux infrastructures informatiques existantes en aidant plus de 11 000 clients à utiliser ce qu'ils possèdent déjà pour inventer leur parcours numérique, ajouter de nouvelles capacités à leur entreprise et piloter leur croissance. Grâce à la plateforme évolutive AMPLIFYtm ? qui associe interfaces de programmation d'applications (API), gestion du transfert de fichiers (MFT), intégration interentreprises (B2B), services de contenu, Cloud, communautés, et écosystèmes numériques ? nous guidons l'innovation dans la durée et renforçons la satisfaction de nos clients plus rapidement et plus sûrement que jamais. Avec plus de 20 ans d'expérience, Axway emploie plus de 1 800 personnes dans 18 pays. axway.com/fr

Communiqué envoyé le 5 août 2020 à 09:50 et diffusé par :