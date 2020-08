Les organismes de bienfaisance sont invités à présenter une demande dans le cadre du programme de financement sous forme de subvention Giving Back de Rothmans, Benson & Hedges





TORONTO, le 5 août 2020 /CNW/ - Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) a annoncé aujourd'hui l'ouverture du processus de demande pour le deuxième programme annuel de financement sous forme de subvention Giving Back.

Le programme Giving Back vise à soutenir les collectivités et les programmes communautaires dans les villes et les collectivités où vivent et travaillent les employés de RBH.

RBH invite les organismes de bienfaisance voués à l'éducation, à l'environnement ou au développement communautaire à présenter une demande de financement pouvant aller jusqu'à 25 000 $ dans le cadre du programme Giving Back. La date limite pour soumettre une demande est le 30 novembre 2020. Cliquez ici pour connaître la marche à suivre pour présenter une demande.

Notre engagement à bâtir un avenir sans fumée comprend de nombreuses initiatives qui s'harmonisent avec les 17 Objectifs de développement durable des Nations Unies . Plus précisément, nous sommes déterminés à atteindre les objectifs suivants :

Bonne santé et bien-être : Un avenir sans fumée au Canada

RBH appuie l'objectif du gouvernement du Canada visant à réduire le taux de tabagisme à 5 % de la population d'ici 2035. En fait, nous nous sommes engagés à faire du Canada un pays sans fumée d'ici 2035 et notre objectif est de cesser de vendre des cigarettes. RBH continuera d'élaborer et de présenter des solutions de rechange sans fumée destinées au marché canadien en faisant appel aux nouvelles technologies et aux produits non combustibles en vue d'aider le gouvernement du Canada à réaliser cet objectif.

Travail décent et croissance économique

RBH procède à une refonte de ses activités de manière à faire la promotion de la collaboration, de la diversité et de l'inclusion. La Société continuera d'offrir une indemnisation et des avantages qui respectent ou dépassent les valeurs médianes du marché canadien.

Égalité entre les sexes

RBH offre aux femmes la possibilité d'occuper des postes au sein de ses équipes de gestion et de direction. Non seulement l'égalité entre les sexes est un objectif interne de RBH, mais celle-ci est également mise de l'avant dans le cadre de nos efforts communautaires en matière de durabilité grâce à nos partenariats avec des organismes de bienfaisance et banques alimentaires locaux venant en aide aux femmes.

Paix, justice et institutions fortes

RBH a mis au point un cadre stratégique complet pour prévenir la corruption auprès de tous les employés et les tierces parties et pour veiller à ce que tous les engagements avec les fournisseurs, les parties prenantes, les gouvernements et les consommateurs soient transparents et menés avec intégrité. La politique interdit les dons politiques de la part de RBH dans le but de maintenir les normes élevées de pratiques commerciales responsables. De plus, RBH continue de collaborer avec les autorités locales et le gouvernement pour lutter contre le commerce illicite du tabac.

CITATIONS : Peter Luongo, directeur général, RBH

RBH procède à une refonte de ses activités et de sa manière d'interagir avec les consommateurs et les collectivités, alors que nous nous efforçons de tenir le rôle de leader en matière de développement durable.

Le programme de financement sous forme de subvention Giving Back est une occasion de soutenir et de travailler avec des organismes de bienfaisance axés sur l'éducation, l'environnement ou le développement communautaire.

est une occasion de soutenir et de travailler avec des organismes de bienfaisance axés sur l'éducation, l'environnement ou le développement communautaire. Nos salariés sont au coeur de nos efforts visant à redonner à différentes communautés et diverses causes là où les besoins sont criants. Il est important dans le cadre de notre culture d'entreprise de redonner à la communauté dans son ensemble.

RBH poursuit son parcours de transformation vers un avenir sans fumée dans le but d'éradiquer la fumée de cigarette au Canada . Pour qu'un tel changement survienne, il faut que les gouvernements, les consommateurs et la société jouent tous leur rôle.

Si vous faites partie d'un organisme de bienfaisance ayant besoin de financement, n'hésitez pas à communiquer avec RBH au sujet de notre programme Giving Back à l'adresse givingback@rbhinc.ca

