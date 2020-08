Le catalogue IKEA 2021 est là pour aider les Canadiens à vivre un meilleur quotidien à la maison





En mettant l'accent sur l'inspiration simple, les petits changements à prix abordable et les agencements durables, c'est le « guide pour un meilleur quotidien à la maison » par excellence.

BURLINGTON, ON, le 5 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, IKEA Canada a annoncé que son catalogue 2021 sera accessible en ligne et offert dans les magasins IKEA Canada d'un océan à l'autre à compter du jeudi 6 août 2020. Cette année, le catalogue célèbre ses 70 ans et pour souligner cet anniversaire, le guide pour un meilleur quotidien à la maison emblématique effectue un retour aux sources et regorge de conseils et d'idées pour rendre les maisons plus confortables, plus intelligentes, plus durables et plus belles, le tout à un prix abordable.

« Chez IKEA, c'est une vision aussi simple que puissante qui nous motive : améliorer le quotidien à la maison du plus grand nombre. Cette vision n'a jamais eu une signification aussi profonde qu'aujourd'hui », dit Kathy Davey, gestionnaire de l'aménagement intérieur et du design d'intérieur chez IKEA Canada. « Le catalogue 2021 démontre la puissance positive d'un meilleur foyer, qui est fonctionnel, magnifique et entièrement personnalisé pour ceux qui y vivent. Avec le guide pour un meilleur quotidien à la maison cette année, nous voulons montrer comment les Canadiens peuvent profiter au maximum de leur temps prolongé à la maison, que ce soit par de petits changements économiques ou un nouveau projet à la maison. »

IKEA veut avoir une incidence positive sur les gens et la planète et, par conséquent, le catalogue 2021 vise à permettre aux Canadiens de vivre de façon saine et durable à la maison. Le catalogue contient des articles dignes d'intérêt portant sur la réduction des déchets, la conception d'une chambre à coucher à partir de matériaux durables seulement, des solutions qui font économiser eau, énergie et argent, et l'importance de la santé et du bien-être.

« Grâce à notre expertise dans l'aménagement intérieur, à des idées, à notre assortiment et à nos agencements intelligents, nous souhaitons démontrer que même les plus petits gestes et les changements les plus subtils à nos habitudes quotidiennes peuvent faire une grande différence pour la planète », dit Melissa Barbosa, gestionnaire du développement durable chez IKEA Canada. « Nous voulons inspirer le plus grand nombre de Canadiens possible et leur permettre de vivre un meilleur quotidien dans le respect de limites de la planète. À l'avenir, nous nous mettrons toujours au défi de rendre la vie durable plus simple, accessible et abordable. »

Grâce à de nouvelles caractéristiques des produits en ligne et à une plateforme Web améliorée, les clients peuvent consulter le nouveau catalogue 2021 de IKEA au fr.IKEA.ca/Catalogue. Les clients qui planifient une visite dans un magasin IKEA peuvent prendre un catalogue physique en sortant ou par le biais du service Cliquer + Ramasser en bordure du magasin.

Pour en savoir plus sur le catalogue 2021 et pour obtenir le dossier de presse détaillé et des images à haute résolution, cliquez ici.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 374 magasins IKEA dans 30 pays, dont 14 magasins au Canada. L'année passée, IKEA Canada a accueilli 31 millions de visiteurs dans ses magasins et 117 millions sur son site Web fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez fr.IKEA.ca.

