/R E P R I S E -- Avis aux médias - Non à l'austérité pour les pauvres et les travailleurs en réponse au déficit pandémique/

QUOI: Des groupes communautaires et des syndicats tiennent une conférence de presse conjointe pour mettre en garde contre des mesures d'austérité et leur impact sur les plus vulnérables

QUAND: Mercredi 5 août

OÙ: 11h Casa del Popolo (terrasse arrière), 4873 Saint-Laurent, Montréal, Québec

Avec des présentations de :

Dave Bleakney, Vice-président national du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

Thibault Camara, Le Québec c'est nous aussi.

Manuel Salamanca Cardona, Centre des travailleurs et travailleuses immigrants.

Dolores Chew, Centre communautaire des femmes Sud-Asiatiques

Alexandre Rochette Legros, Coalition Courage, chapitre de Montréal.

Nakuset, Directrice générale du Refuge pour femmes autochtones de Montréal.

Alors que le gouvernement fédéral libéral annonçait un déficit de 343 milliards de dollars pour 2020, les organisations communautaires, les syndicats et les militant.e.s sociaux affirment haut et fort que l'essentiel de la responsabilité de ce déséquilibre économique ne doit pas être mis sur les pauvres et les travailleurs.euses qui sont déjà touché.e.s de manière disproportionnée par la COVID-19.

