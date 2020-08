Les PME ont besoin d'un coup de pouce : l'achat local doit être au coeur des priorités des consommateurs





MONTRÉAL, le 5 août 2020 /CNW/ - Malgré les beaux jours d'été, la situation est toujours aussi préoccupante pour de nombreuses entreprises qui souffrent d'une grande baisse d'achalandage. Au Canada, seule une PME sur quatre a retrouvé un niveau normal de ventes, tandis que plus de trois propriétaires d'entreprise sur cinq s'inquiètent que les dépenses de consommation ne décollent pas, même une fois la crise de la COVID-19 passée. C'est ce que révèlent les nouvelles données inscrites au Tableau de suivi de la santé des PME de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) et publiées dans le cadre de sa campagne #JechoisisPME.

«?Les commerces sont de plus en plus nombreux à être ouverts dans nos quartiers, et cela peut donner l'impression que les affaires ont repris comme avant. Mais du point de vue du commerçant, la situation est encore préoccupante. Il faut le dire : c'est un été difficile pour les PME. Seul le quart des PME canadiennes déclarent que leurs ventes sont à un niveau normal. Pour la même proportion, on parle de ventes d'au moins 50 % en deçà de leur niveau habituel?», fait remarquer François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

Le Tableau de suivi actualisé, incluant les résultats par province, indique que :

63 % des PME sont complètement ouvertes (+10 % depuis juin)

39 % utilisent leur capacité de main-d'oeuvre normale (+7 % depuis juin)

26 % ont retrouvé leur niveau de ventes habituel (+7 % depuis juin)

La semaine dernière, la FCEI a publié un rapport dans lequel il apparaît qu'une PME sur sept (soit 158?000) risque de fermer définitivement à cause de la crise. Selon la vigueur de la reprise économique, ces chiffres pourraient varier entre 55?000 et 218?000 au Canada.

«?Les jours passent et l'été touche bientôt à sa fin. Si nous souhaitons éviter de nouvelles fermetures, il est crucial de se mobiliser et de favoriser l'achat local. Tous les gestes comptent, que ce soit d'aller faire ses courses dans un petit commerce près de chez soi ou de rendre visite à une PME recommandée par des amis. Profitons de ces journées d'été pour démontrer notre entière solidarité à nos commerces locaux » conclut M. Vincent.

Source des données FCEI

Les données présentées ici sont les résultats préliminaires d'un nouveau sondage en ligne de la FCEI, La COVID-19 et votre entreprise (18e édition), auquel 4?669 membres FCEI ont répondu depuis le 31 juillet 2020. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,4 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été comparés aux données du Tableau de suivi de la santé des PME actualisées le 25 juin.

À propos de la campagne #JechoisisPME

La campagne #JechoisisPME est le prolongement du Samedi PME que la FCEI organise tous les ans, au cours la Semaine de la PME qui a lieu en octobre. Cette nouvelle campagne se déroulera jusqu'à la fin de l'année et est soutenue par la Banque Scotia, Services aux commerçants Chase, eBay Canada, Intuit Canada, Interac Corp et Star Metroland Media. Pour devenir un contributeur, contactez : marketing@fcei.ca.

