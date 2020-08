Bien d'intérêt patrimonial dans les Laurentides - La ministre de la Culture et des Communications procède au classement du site patrimonial de l'Abbaye-Notre-Dame-du-Lac-à-Oka





QUÉBEC, le 5 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce le classement, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, du site patrimonial de l'Abbaye-Notre-Dame-du-Lac-à-Oka et de deux immeubles situés à l'intérieur du site, soit l'abbaye et la rotonde. Par ce geste, elle souhaite préserver les valeurs historique, architecturale et paysagère qui caractérisent ces biens patrimoniaux situés dans la ville d'Oka.

Aménagé à partir de 1881, le site patrimonial de l'Abbaye-Notre-Dame-du-Lac-à-Oka témoigne des activités des moines de la Trappe d'Oka et rappelle le rôle qu'ils ont joué dans le développement de l'agriculture au Québec.

L'abbaye Notre-Dame-du-Lac-à-Oka est d'ailleurs un exemple achevé d'architecture monastique de tradition occidentale en raison de la disposition des ailes et de l'église abbatiale autour d'un cloître. L'architecture de l'abbaye se caractérise également par son caractère sobre, dépouillé, conformément aux principes de l'architecture cistercienne. Son implantation en milieu rural, dans un vallon, rappelle la tradition cistercienne d'établissement dans un site éloigné des villes et à proximité de terres fertiles permettant aux moines de vivre du travail manuel et des produits de la terre.

La rotonde de l'Abbaye-Notre-Dame-du-Lac-à-Oka, de plan octogonal, a servi comme salle de cours de l'école d'agriculture.

« Témoin important de l'histoire de l'agriculture au Québec, le site patrimonial de l'Abbaye-Notre-Dame-du-Lac-à-Oka est une fenêtre ouverte sur notre histoire et notre identité. Ses immeubles ont été conservés avec soin et sont encore aujourd'hui exploités pour l'agriculture et l'éducation, ce qui prouve que l'ancien n'est pas forcément désuet et qu'on peut l'exploiter pour un usage contemporain! Je suis heureuse de contribuer à la préservation de l'abbaye et du site dans lequel il s'inscrit, car ils font partie d'un riche patrimoine culturel dont nous sommes fiers! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

