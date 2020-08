La Banque CIBC et RE/MAX de l'Ouest canadien travaillent ensemble pour aider les Canadiens à s'orienter dans le marché de l'habitation





TORONTO, le 5 août 2020 /CNW/ - La Banque CIBC et RE/MAX de l'Ouest canadien sont heureuses d'annoncer aujourd'hui leur partenariat exclusif visant à aider les Canadiens du Nord et de l'Ouest du Canada à atteindre leurs objectifs d'acquisition de propriété.

Les clients RE/MAX du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest pourront profiter des conseils d'experts de la Banque CIBC pour choisir le bon prêt hypothécaire qui répond à leurs besoins uniques. Le partenariat offre également aux courtiers et aux agents RE/MAX un accès aux qualifications hypothécaires auprès de la Banque CIBC, ce qui aidera leurs clients à évaluer ce qu'ils peuvent se permettre de payer avant de commencer à chercher une propriété.

« Acheter une maison est souvent un des investissements les plus importants effectués par une personne, a déclaré Tracy Best, première vice-présidente, Conseils, Services bancaires mobiles, Banque CIBC. Ce partenariat permet aux acheteurs de partout au Canada de bénéficier de conseils d'experts pour trouver et financer la maison qui répond à leurs besoins individuels. »

Les clients RE/MAX pourront rencontrer un conseiller mobile en prêts hypothécaires de la Banque CIBC pour obtenir des conseils d'expert à un moment et à un endroit qui leur conviennent.

« Les conseillers de confiance de la Banque CIBC peuvent aider nos clients à prendre des décisions d'achat de maison qui correspondent à leurs objectifs avant de commencer leur recherche », a souligné Elton Ash, vice-président régional exécutif, RE/MAX de l'Ouest canadien. Notre partenariat avec la Banque CIBC aidera à faire en sorte que les clients RE/MAX aient tout ce dont ils ont besoin pour rendre le processus de leur achat de maison le plus harmonieux possible. »

Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, incluant des particuliers, des entreprises, des clients institutionnels et d'autres du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

RE/MAX de l'Ouest canadien et le réseau RE/MAX

RE/MAX a été fondée en 1973 par Dave et Gail Liniger dans un esprit novateur et entrepreneurial offrant à ses courtiers et franchisés la flexibilité dont ils ont besoin pour exploiter leurs affaires de façon très indépendante.

RE/MAX de l'Ouest canadien est une filiale de RE/MAX, S.A.R.L., et supervise le franchisage de RE/MAX en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. RE/MAX de l'Ouest canadien est la principale organisation immobilière de l'Ouest canadien, avec plus de 6 000 associés aux ventes et plus de 270 franchises indépendantes et bureaux.

RE/MAX, S.A.R.L., franchiseur de services de courtage immobilier de premier plan à l'échelle mondiale est une filiale de RE/MAX Holdings, Inc. (NYSE: RMAX). Se dévouant avec passion aux collectivités au sein desquelles ses courtiers vivent et travaillent, RE/MAX est fière d'avoir amassé des millions de dollars pour les hôpitaux du Children's Miracle Network® et d'autres oeuvres caritatives. Pour en connaître davantage sur RE/MAX, rechercher des inscriptions de maison ou trouver un agent dans votre collectivité, veuillez vous rendre à l'adresse www.remax.ca.

