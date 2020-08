Nouveau contrat de travail avec Unifor pour les membres de la scierie Arbec de St-Roch-de-Mékinac





ST-ROCH-DE-MÉKINAC, QC, le 5 août 2020 /CNW/ - C'est dans une proportion de 73% que les membres de la section locale 696 d'Unifor travaillant pour la scierie Arbec à St-Roch-de Mékinac, ont voté en faveur du projet de convention collective lors d'une assemblée tenue le 31 juillet 2020.

Le nouveau contrat de travail est d'une durée de 4 ans et comprend de nombreuses améliorations aux conditions de travail actuelles, mais également un investissement majeur de la part de l'entreprise de 10 millions de dollars pour la modernisation de la ligne de sciage.

« Nous sommes très heureux et fiers du résultat de la négociation spécialement en ce qui concerne les investissements. Ce genre d'engagement va assurer l'avenir de l'usine pour les années à venir » déclare Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

La nouvelle convention collective comporte plusieurs gains, notamment, des augmentations salariales de 2 % pour 2020, 2 % en 2021, 2,5 % en 2022 et 2,5 % en 2023, un ajustement salarial pour les travailleurs de la production et de l'entretien rétroactif au 1er janvier 2020, des augmentations des différentes primes, un bonus de signature de 500$ ainsi qu'un montant forfaitaire de 500$ payé en 2021 pour tous les travailleurs et travailleuses, une bonification de la contribution de l'employeur au REER collectif et plusieurs autres gains et améliorations aux clauses normatives.

« Nos membres sont contents d'avoir fait des gains importants et d'avoir décidé de se joindre à Unifor » déclare Martin Doucet, président de la section locale 696 d'Unifor.

La scierie Arbec de St-Roch-de-Mekinac emploie environ 83 membres d'Unifor.

