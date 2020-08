Asahi Kasei fournit des échantillons de nanogel d'acide hyaluronique comme nouvel excipient pharmaceutique





Asahi Kasei a établi la technologie de fabrication industrielle du nanogel d'acide hyaluronique (AH)* en tant que nouvel excipient pharmaceutique et fournit des échantillons à des clients potentiels afin de commercialiser le produit.

La Division des additifs fonctionnels de l'UFS Solutions spécialisées d'Asahi Kasei fournit la cellulose microcristalline Ceolustm à des fabricants de produits pharmaceutiques dans le monde entier, qui l'utilisent comme excipient pour les comprimés. La commercialisation du nanogel AH étendrait la gamme de produits en ajoutant un matériau de base de système d'administration de médicaments (drug delivery system, DDS) pour les solutions injectables.

Le nanogel AH promet d'améliorer la qualité de vie (QOL) des patients en permettant la solubilisation de faible toxicité des médicaments insolubles, facilitant la formulation de produits biopharmaceutiques tels que les protéines et les peptides en supprimant leur agrégation et leur dénaturation, et en réduisant la fréquence d'injection lorsqu'une administration répétée est requise.

Caractéristiques du nouveau nanogel AH :

Structure

Le nanogel AH est dérivé de la modification partielle de l'acide hyaluronique avec le cholestérol. Dans l'eau, les portions de cholestérol s'agrègent par interaction hydrophobe, provoquant ainsi la formation d'hydrogel nanométrique. Les propriétés physiques du nanogel AH dépendent du poids moléculaire de l'AH et du taux de modification du cholestérol. Deux niveaux d'échantillons (dispersion et précipitation) sont disponibles actuellement.

Fonctions

L'interaction hydrophobe permet une grande variété de médicaments insolubles allant des composés de poids moléculaire (molecular weight, MW) faible à modéré aux protéines, qui sont intégrés au nanogel par simple mélange. Le nanogel AH peut ainsi servir de matériau de base pour les DDS. Ses fonctions principales sont la libération prolongée, la solubilisation, la suppression de l'agrégation, et le maintien de l'activité médicamenteuse. Les niveaux peuvent être optimisés pour répondre aux exigences spécifiques des clients.

Asahi Kasei prendra une décision officielle quant à la commercialisation du nanogel AH après la confirmation que les échantillons fournis ont permis aux clients de trouver des solutions de développement de formulations médicamenteuses.

Asahi Kasei demeure engagée à répondre aux besoins des clients en leur fournissant des produits qui contribuent à améliorer la vie des patients du monde entier.

Les demandes de renseignements concernant les échantillons de nanogel AH doivent être adressées à :

New Product Development Office

Functional Additives Division

Specialty Solutions SBU

Asahi Kasei Corp.

hananogel@om.asahi-kasei.co.jp

* Asahi Kasei détient une licence exclusive pour la technologie du nanogel AH développée par Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

