La Marche pour les Prématurés 2020 devient virtuelle!

Pour sa 12e édition, Préma-Québec lance Le Parcours de l'Espoir à travers le Québec du 5 août au 5 septembre 2020 visant à relier les 18 unités néonatales entre elles

LONGUEUIL, QC, le 5 août 2020 /CNW Telbec/ - Préma-Québec invite la population à s'inscrire dès maintenant à la 12e édition de La Marche pour les Prématurés qui devient virtuelle et symbolique cette année. Pour cette édition spéciale, Préma-Québec lance aujourd'hui Le Parcours de l'espoir qui consiste à faire avancer un incubateur virtuel qui progressera sur le parcours des 18 unités néonatales de la province, du 5 août au 5 septembre et ce, grâce aux dons du public.

L'objectif de relier symboliquement ces 18 unités néonatales des régions du Québec de façon virtuelle est d'unir un maximum de personnes touchées de près ou de loin par la prématurité en faisant grandir l'espoir dans le coeur des familles d'enfants prématurés, en offrant du réconfort à toutes les personnes touchées par la prématurité et bien sûr, pour amasser des fonds.

Le départ a été lancé ce matin sous forme de vidéo devant le siège social à Longueuil et la population est invitée à suivre le parcours de l'incubateur sur notre site web à travers les villes du Québec où se trouvent les 18 unités néonatales. Pour visionner la vidéo : https://youtu.be/qnMLfWINX9k

Préma-Québec offre des soins aux bébés prématurés et malades dans les 18 unités néonatales du Québec soit 6 unités de niveau 3 - nés la 32e semaine de grossesse ou avant- situés à Montréal, Québec et Sherbrooke et maintenant dans les 12 unités de niveau 2 - nés la 33e semaine de grossesse ou après - situés à Chicoutimi, Gatineau, Montréal, LaSalle, Laval, Lévis, Longueuil, Rimouski, Rouyn-Noranda, St-Jérôme, Terrebonne et Trois-Rivières.

Cri du coeur pour les familles d'enfants prématurés à l'ère de la pandémie de la COVID-19

La Marche pour les Prématurés - et Le Parcours de l'espoir lancé spécialement pour cette 12e édition devenue bien sûr virtuelle cette année - est l'événement annuel de collecte de fonds provincial de Préma-Québec dont l'objectif cette année est d'amasser 60 000 $. En raison de la pandémie, cette 12e édition de la Marche pour les prématurés devient encore plus cruciale pour les bébés et leur famille qui ont besoin de nos services.

« Chaque jour au Québec, 16 poupons naissent prématurément. Aujourd'hui, ne fera pas exception... La situation d'isolement rend le quotidien des familles encore plus difficile. Un seul parent au chevet, l'autre parent qui attend des nouvelles à la maison ou assis seul dans l'auto. Le tout-petit bébé prématuré qui commence son confinement à l'unité néonatale pour des semaines à venir de 30 à 120 jours pour certains » mentionne Ginette Mantha, fondatrice et directrice générale de Préma-Québec. « Elles sont non seulement confronté à un stress psychologique intense, mais aussi à un stress financier non négligeable, Nous sommes bien conscients des contraintes économiques que la pandémie engendre, et si vous le pouvez, je demande à la population de nous aider à briser l'isolement des familles et à faire un don à Préma-Québec. »

D'ailleurs, deux services ont été ajoutés cette année à l'offre de Préma-Québec soit les groupes de discussion hebdomadaire virtuels et le soutien psychologique pour les parents et le personnel soignant.

Comment participer

On s'inscrit en choisissant l'un des trois mots-symboles de Préma-Québec qui représente le mieux la prématurité pour vous : Courage. Espoir. Miracle à http://www.premaquebec.ca/fr/comment-aider/la-marche-pour-les-prematures/

Pour toute inscription de 30 $, les participants recevront un reçu d'impôt de 25 $ et un masque à l'effigie de Préma-Québec. Après l'inscription, ils peuvent inviter des amis et des membres de leur famille à participer avec eux à cette marche virtuelle et symbolique, pour souligner le courage de ces petits combattants et envoyer un message d'espoir à leur famille. Suivez ensemble l'incubateur virtuel sur le Parcours de l'Espoir à premaquebec.ca.

Mouvement viral - le samedi 5 septembre - pour faire parler de la cause

La journée québécoise des enfants prématurés aura lieu le samedi 5 septembre prochain et tous les participants inscrits sont invités à se joindre à nous le 5 septembre soit en marchant dans la cour, le jardin ou au parc du coin, en portant un chandail de couleur blanc, bleu ou mauve pour créer un impact visuel plus grand et faire parler de la cause; et en partageant une photo ou une vidéo sur Facebook ou Instagram avec les mots-clics #MarchevirtuellePourLesPrématurés #PrémaQuébec2020 et #JeMarchepourlesPrématurés

Pourquoi s'inscrire

Les 16 bébés prématurés qui naissent chaque jour au Québec signifient qu'aujourd'hui même, non seulement les parents, mais aussi la fratrie, les grands-parents et les proches de ce petit être sont confrontés à cette naissance survenue beaucoup trop tôt et sont angoissés et fragilisés par l'expérience éprouvante de la prématurité. S'inscrire, c'est contribuer à aider Préma-Québec à poursuivre sa mission d'offrir les nombreux services - tous gratuits - dont ces familles d'enfants prématurés ont tant besoin.

Où vont vos dons

6 000 familles québécoises, ce sont des milliers de parents qui sont touchés chaque année par la naissance prématurée de leur enfant. Avec ces activités de levées de fonds, Préma-Québec est en mesure d'offrir des services de qualité aux familles éprouvées par une expérience de naissance prématurée dans 18 unités néonatales du Québec dont la remise de documents éducatifs et explicatifs, des groupes de discussion virtuel hebdomadaire et en milieu hospitalier, une ligne d'écoute et une messagerie disponible 7 jours sur 7, des massages pour les parents dont le bébé est hospitalisé, de l'aide financière pour les appuyer lorsqu'ils sont au chevet de leur enfant, du soutien en allaitement, des services personnalisés de psychologues pour les parents et le personnel soignant ainsi qu'un accompagnement en deuil périnatal.

À propos de Préma-Québec - Déjà 17 ans pour les enfants prématurés !

Préma-Québec a pour mission d'améliorer la qualité de vie des enfants prématurés en offrant un appui éducatif, psychologique et financier à leurs parents. Créé en 2003 par Ginette Mantha, après avoir donné naissance à son deuxième enfant à 31 semaines de grossesse, l'organisme est soutenu par des médecins, des infirmières et d'autres intervenants oeuvrant en néonatologie. C'est le seul organisme au Québec qui vient en aide aux parents d'enfants nés prématurément, de la naissance de leur poupon jusqu'à leur retour à la maison, et parfois même au-delà. Depuis sa fondation, Préma-Québec a aidé 30 000 familles ce qui représente 35 000 enfants nés prématurément. Près de 1 200 000 $ ont été recueillis en dons et commandites.

