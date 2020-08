Clinical Diagnostics d' Eurofins lance un test de dépistage COVID-19 par PCR moins coûteux et plus exact





U.S. Clinical Diagnostics d'Eurofins a annoncé la date de lancement de son test groupé par PCR pour dépister le SARS-CoV-2 et réduire considérablement le prix du test par PCR pour les clients. Les tests groupés, utilisés traditionnellement dans les banques de sang, peuvent être désormais utilisés par diverses industries souhaitant réaliser un dépistage COVID-19 plus exact et plus rentable. Il s'agit des secteurs comme les grandes entreprises, les organisations sportives, les institutions d'éducation, les habitations collectives ou de soins infirmiers, ainsi que les usines.

Tout comme les essais de contrôle, le test groupé constitue un autre outil intégral dans le programme complet SARS-CoV-2 SAFER@WORKtm conçu par Eurofins. Le test sera proposé par son réseau de laboratoires américains, y compris Viracor Eurofins à partir de mi-août. Le regroupement peut être utilisé pour surveiller de façon continue et rentable des groupes présélectionnés et à faible risque montrant une prévalence de l'infection au COVID-19. Il peut être aussi utilisé comme un dépistage de surveillance pour les personnes testées positives en quarantaine. Un regroupement hebdomadaire ou bi-hebdomadaire en combinaison avec d'autres analyses SARS-CoV-2 d'Eurofins visant les surfaces, les eaux usées, l'air et les masques utilisées peuvent aider les organisations à réduire le risque de la pandémie actuelle de façon plus significative qu'en utilisant les tests traditionnels par PCR.

Lors du test groupé, Eurofins regroupera cinq échantillons et exécutera un test unique par PCR tout en gardant les échantillons individuels d'origine. Les résultats sont souvent disponibles dans les 24 à 48 heures. Si le SARS-CoV-2 est détecté dans le groupe, des tests par PCR seront réalisés pour identifier exactement l'échantillon individuel qui est positif. Si aucun virus n'est détecté dans le groupe, aucun test de suivi n'est nécessaire..

Compte tenu de la forte sensibilité de l'essai RT-PCR d' Eurofins, le regroupement constitue une méthode d'une grande précision, d'une forte sensibilité et d'une spécificité excellente.

La division U.S. Clinical Diagnostics d' Eurofins a déposé son essai par regroupement auprès de la FDA pour une autorisation d'utilisation d'urgence le 24 juillet 2020. Eurofins a commencé des tests de regroupement par PCR en Allemagne depuis début juillet 2020.

Le réseau U.S. Clinical Diagnostics d' Eurofins a commencé le test de vérification RT-PCR (real-time reverse-transcriptase polymerase chain reaction) pour SARS-CoV-2 le 13 mars. Depuis lors, les laboratoires d'Eurofins ont fourni des tests moléculaires hautement sensibles et spécifiques à des milliers de clients partout aux États-Unis, à savoir hôpitaux, cabinets médicaux, maisons de repos, organisations publiques et entreprises privées.

(À propos d'Eurofins ? le leader mondial de la bioanalyse)

Avec quelques 47 000 collaborateurs et un réseau de plus de 800 laboratoires répartis dans plus de 50 pays, les sociétés Eurofins offrent un portefeuille de plus de 200 000 méthodes analytiques.

Les actions Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 août 2020 à 01:35 et diffusé par :