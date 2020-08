Le portefeuille de bureaux de Panchshil Realty est le premier dans la région Asie-Pacifique à satisfaire les critères mondiaux du British Safety Council en termes de mesures de contrôle liées à la COVID-19





PUNE, Inde, 5 août 2020 /PRNewswire/ -- Panchshil Realty et le British Safety Council ont annoncé aujourd'hui une nouvelle étape importante en matière de sécurité au travail dans le secteur de l'immobilier d'entreprise en Inde dans le contexte de la COVID-19 et du retour au travail en toute sécurité.

Panchshil Realty est devenu le premier et le seul groupe d'immobilier en Inde et dans toute la région Asie-Pacifique à avoir évalué et validé de manière indépendante ses mesures de contrôle liées à la COVID-19 sur ses lieux de travail, à l'aune des normes de sécurité mondiales strictes formulées par le British Safety Council.

À l'issue d'un processus de vérification rigoureux, la déclaration d'assurance du British Safety Council confirme qu'au moment de cette vérification, Panchshil Realty avait mis en oeuvre des mesures, des démarches et des dispositions appropriées et adéquates pour le contrôle de la COVID-19 sur le lieu de travail, sur une superficie de 15 millions de pieds carrés (environ 1,4 million de mètres carrés) de son portefeuille de parcs de bureaux.

Le portefeuille de bureaux de Panchshil Realty à Pune comprend des projets emblématiques tels qu'EON Free Zone, le World Trade Centre, Business Bay et le Centre international de convention. Ses campus abritent des entreprises mondiales de premier plan comme Allianz, Citibank, Cognizant, Concentrix, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, MasterCard, Michelin, T-Systems, UBS, VMWare et Vodadfone, pour ne citer que celles-ci.

L'évaluation d'assurance du British Safety Council indique que « les hautes sphères de la direction de Panchshil Realty ont fait preuve de leur engagement à gérer, prévenir et contrôler la transmission de la COVID-19 et à garantir un retour en toute sécurité des employés et des locataires sur leurs lieux de travail respectifs à la fin du confinement ».

« Des mesures de santé et de sécurité appropriées, proportionnelles à la nature et à l'ampleur des activités d'exploitation ont été mises en place dès mars 2020, avant même l'annonce du confinement à l'échelle nationale. Panchshil a fait preuve d'une gestion suffisamment efficace des risques liés à la COVID-19 sur le lieu de travail et dans les activités d'exploitation associées », ajoute-t-il.

Les conseils prodigués par le British Safety Council tiennent compte des bonnes pratiques mondiales actuelles, notamment des informations communiquées par le ministère de la Santé et du Bien-être familial, des directives du gouvernement indien et de l'OMS.

Le portefeuille immobilier total de Panchshil Realty s'élève à près de 23 millions de pieds carrés (environ 2,15 millions de mètre carrés) et 20 millions de pieds carrés (environ 1,86 million de mètres carrés) supplémentaires sont en cours de développement. Ses trois secteurs d'activité verticaux comprennent des espaces de bureaux commerciaux, d'hôtellerie et résidentiels.

Une part importante du portefeuille de bureaux de Panchshil Realty est gérée par Blackstone Real Estate Private Equity Fund, qui est parrainé et géré par Blackstone Group LP.

