Gurobi Optimization renforce son équipe de R&D de pointe avec l'ajout de trois experts de l'optimisation mathématique





Gurobi Optimization, LLC a annoncé aujourd'hui que trois experts de l'optimisation mathématique, les Drs Ed Klotz, Pierre Bonami et Roland Wunderling, rejoignaient l'équipe de recherche et développement (R&D) de la société.

L'ajout de ces trois nouvelles recrues, totalisant plus de 60 ans d'expérience dans le secteur des logiciels d'optimisation mathématique, va renforcer l'équipe de R&D de classe mondiale, de Gurobi, affermir la position de l'entreprise en tant que principal fournisseur de technologie et de support pour les solutions d'optimisation mathématique, et lui permettre d'accélérer sa dynamique de croissance mondiale.

Avant de rejoindre Gurobi, les Drs Klotz, Bonami et Wunderling ont tous trois travaillé pour IBM au sein de l'équipe R&D de CPLEX Optimizer.

Chez Gurobi, ils se concentreront avec les autres membres de l'équipe R&D sur les éléments suivants :

Amélioration continue des performances de Gurobi Optimizer, garantissant qu'il reste le solveur d'optimisation mathématique le plus rapide et le plus puissant au monde.

Promotion d'une innovation révolutionnaire en termes de fonctionnalités du solveur, de façon à ce que les clients de Gurobi puissent utiliser encore plus efficacement l'optimisation mathématique pour résoudre leurs problèmes commerciaux et atteindre leurs objectifs commerciaux.

Collaboration étroite avec l'équipe d'assistance technique de Gurobi, pour répondre aux besoins des clients.

Mise à profit des retours des clients pour favoriser le développement et l'amélioration, continus des produits.

L'ajout des trois nouveaux experts techniques, dont chacun apporte avec lui, tout un ensemble de compétences uniques, étend les capacités de l'équipe R&D de premier ordre, de Gurobi :

Le Dr Klotz, qui occupera le poste de spécialiste principal de l'optimisation mathématique, chez Gurobi, est un expert dans la translation de cas d'utilisation importants de clients, en capacités et fonctionnalités de produits.

Le Dr Bonami, qui occupera le poste de développeur principal chez Gurobi, est un expert en algorithmes pour l'optimisation mixte en nombres entiers (linéaire et non linéaire).

Le Dr Wunderling, qui assumera les fonctions de développeur principal chez Gurobi, lorsqu'il rejoindra l'entreprise le mois prochain, est un expert de l'algorithme du simplexe et de l'architecture logicielle d'optimisation.

Commentant les nouveaux ajouts à l'équipe de R&D, le Dr Edward Rothberg, PDG de Gurobi, a déclaré : « Il n'existe pas tant que cela de spécialistes expérimentés et talentueux dans le domaine de l'optimisation mathématique, à travers le monde. L'ajout en si peu de temps, de trois d'entre eux à notre équipe déjà exceptionnelle constitue une véritable bénédiction pour Gurobi comme pour l'avenir de la technologie. »

À propos de Gurobi Optimization

Gurobi produit le solveur d'optimisation mathématique le plus rapide et le plus puissant au monde, le Gurobi Optimizer, lequel est utilisé par des sociétés mondiales de premier plan, plus de 40 secteurs différents, afin de résoudre rapidement leurs problèmes complexes du monde réel, et de prendre des décisions automatisées qui optimisent leur efficience et leur rentabilité.

En tant que leader du marché des logiciels d'optimisation mathématique, nous entendons délivrer non seulement le meilleur solveur, mais également la meilleure assistance technique, afin que les entreprises puissent tirer pleinement parti de la puissance de l'optimisation mathématique (utilisée indépendamment ou en combinaison avec d'autres techniques d'IA, telles que l'apprentissage machine), de sorte à favoriser des décisions et des résultats commerciaux optimaux.

Créée en 2008, Gurobi exerce ses activités aux États-Unis, en Europe et en Asie, et compte plus de 2 500 clients à travers le monde, parmi lesquels SAP, Air France, Uber et la National Football League (NFL). Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.gurobi.com/ ou contactez le +1 713 871 9341.

