Great-West Lifeco annonce la vente proposée de GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée à la Corporation Financière Mackenzie





La compagnie veut mettre davantage l'accent sur ses affaires de gestion du patrimoine au Canada.

Tous les montants sont en dollars canadiens.

TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 4 août 2020 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente pour la vente de sa filiale canadienne GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée (GLC) à la Corporation Financière Mackenzie (Mackenzie). La transaction, qui est conditionnelle à l'approbation des organismes de réglementation, devrait être finalisée au courant du quatrième trimestre de 2020.

« Cette transaction s'inscrit dans l'orientation stratégique de la Canada Vie, qui consiste à consolider et à développer ses affaires de gestion du patrimoine au Canada. Nous pourrons compter sur la relation de travail solide et bien établie qui existe déjà entre nos compagnies. Cette association nous donnera accès aux moyens de gestion de placements d'échelle de Mackenzie, tout en nous permettant de conserver la responsabilité de notre stratégie de gestion du patrimoine globale canadienne, dont font partie les produits et les solutions que nous offrons aux clients, affirme Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. Un tel accès aux meilleures ressources de gestion de placements de l'industrie consolidera les canaux de distribution autant pour nos affaires individuelles que pour nos affaires collectives. »

La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada Vie) a aussi entamé la mise sur pied de sa propre société de gestion de fonds : Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV). Si toutes les inscriptions nécessaires sont faites et que les exigences réglementaires sont satisfaites, elle pourra commencer à exercer ses activités au quatrième trimestre de 2020. Si tous les critères relatifs à la réglementation et aux détenteurs de titres sont respectés, GPCV sera responsable de la Gamme de fonds Quadrus et d'autres fonds de placement de la marque Canada Vie en 2021.

GPCV aura une entente d'administration à long terme avec Mackenzie et la Canada Vie, et GPCV et la Canada Vie auront aussi une entente de distribution à long terme avec Mackenzie. Ces ententes leur donneront accès aux services de gestion de placements de Mackenzie à des taux préférentiels.

Great-West Lifeco recevra une contrepartie en espèces de 175 millions de dollars pour la vente de GLC; la Canada Vie acquerra de Mackenzie les contrats de gestion de la Gamme de fonds Quadrus et d'autres fonds de placement de marque Canada Vie pour 30 millions de dollars. Great-West Lifeco recevra donc une contrepartie en espèces nette de 145 millions de dollars dans la transaction.

« L'an dernier, nous avons réuni nos trois compagnies sous la marque Canada Vie pour nous positionner pour l'avenir et mieux continuer à répondre aux besoins de nos clients et de nos conseillers, déclare Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation, Canada, Canada Vie. Cette transaction est une étape stratégique importante pour l'amélioration et l'évolution de nos affaires de gestion du patrimoine. Elle nous permettra de consacrer davantage d'efforts au développement de solutions et de produits novateurs et renforcera les relations que nous avons avec les clients et les conseillers pour qu'il soit plus facile pour eux de faire affaire avec nous. »

La filiale canadienne du domaine des placements de la Canada Vie - Conseillers immobiliers GWL inc. - n'est pas visée par la transaction.

Le conseil d'administration de Great-West Lifeco et le conseil d'administration de la Canada Vie ont chacun mis sur pied un comité de dirigeants indépendants de l'équipe de direction et de Mackenzie. Leur mandat était d'évaluer et d'examiner les modalités de la transaction proposée et de formuler des recommandations pour le conseil d'administration. Après un examen approfondi de la transaction, et selon une étude indépendante menée par RBC Marchés des Capitaux (ayant agi à titre de conseiller financier pour les comités), entre autres, les comités ont déterminé à l'unanimité que la transaction était au mieux des intérêts de Great-West Lifeco et de la Canada Vie, et que la contrepartie payable était équitable pour Great-West Lifeco et la Canada Vie. Ils ont recommandé au conseil d'administration de Great-West Lifeco et au conseil d'administration de la Canada Vie d'approuver la transaction. Après avoir reçu et pris connaissance des recommandations de leur comité, le conseil d'administration de Great-West Lifeco et le conseil d'administration de la Canada Vie ont déterminé à l'unanimité que la transaction était au mieux des intérêts de Great-West Lifeco et de la Canada Vie et ont approuvé la transaction.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l'assurance vie, l'assurance maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower Retirement, de Putnam Investments et d'Irish Life. À la fin de 2019, ses compagnies comptaient environ 24?000 employés, 197?000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 31 millions de relations clients dans ces régions. Au 31 mars 2020, Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé de plus de 1,5 billion de dollars. Elles sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site greatwestlifeco.com/fr.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué peut comporter de l'information prospective. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, ou comprennent des termes comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « compter », « croire », « estimer », d'autres expressions similaires ou leur forme négative. Ces énoncés peuvent porter sur la date retenue et l'exécution de la vente de GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée (notamment la réception de l'approbation nécessaire des organismes de réglementation), la mise sur pied d'une société de gestion de fonds par la Canada Vie et la date retenue pour cette mise sur pied (notamment la réception de l'approbation des organismes de réglementation et l'obtention des inscriptions nécessaires) et la croissance des affaires de gestion du patrimoine de Great-West Lifeco au Canada. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des attentes, des prévisions, des estimations, des prédictions, des projections et des conclusions au sujet d'événements futurs qui étaient valables au moment où ils ont été formulés et sont, par leur nature, assujettis notamment à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses relativement à Great-West Lifeco, aux facteurs économiques et au secteur des services financiers en général, y compris les secteurs de l'assurance et des organismes de placement collectif. Ils ne garantissent pas le rendement futur, et les lecteurs doivent savoir que les événements et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. L'écart potentiel entre les résultats réels et ceux présentés dans les énoncés prospectifs peut dépendre de plusieurs facteurs, faits nouveaux et hypothèses, notamment le comportement des clients, la réputation de Great-West Lifeco, les prix du marché pour les produits offerts, le niveau des souscriptions, les primes reçues, les honoraires, les charges, les résultats au chapitre de la mortalité et de la morbidité, les taux de déchéance, les conventions de réassurance, les besoins de liquidités, les exigences de capital, les notations, les impôts, l'inflation, les taux d'intérêt et de change, la valeur des placements, les activités de couverture, les marchés boursiers et financiers mondiaux (y compris l'accès continu aux marchés boursiers et aux marchés des titres d'emprunt), la situation financière des secteurs d'activité et des émetteurs de titres d'emprunt (notamment les faits nouveaux et la volatilité découlant de la pandémie de COVID-19 actuelle, particulièrement dans certains secteurs compris dans le portefeuille de placements de Great-West Lifeco), la concurrence, ainsi que d'autres conditions générales sur le plan économique et politique ou relatives aux marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale. Bon nombre de ces hypothèses reposent sur des facteurs et des événements qui sont indépendants de la volonté de Great-West Lifeco, et rien ne garantit qu'elles se révéleront exactes. D'autres facteurs et hypothèses d'importance en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs comprennent la réaction des clients à de nouveaux produits, la dépréciation de l'écart d'acquisition et d'autres actifs incorporels, la capacité de Great-West Lifeco de mettre en oeuvre ses plans stratégiques et les changements apportés aux plans stratégiques, l'évolution technologique, les intrusions dans les systèmes d'information ou la défaillance de ces systèmes, les infractions à la sécurité ou la défaillance de la sécurité (y compris les cyberattaques), les paiements requis aux termes des produits de placement, les changements dans la législation et la réglementation locales et internationales, les modifications apportées aux conventions comptables et l'effet de l'application de modifications futures apportées aux conventions comptables, les poursuites judiciaires ou procédures réglementaires imprévues, les catastrophes, le maintien et la disponibilité du personnel et des fournisseurs de services tiers, la capacité de Great-West Lifeco de réaliser des opérations stratégiques et d'intégrer les entreprises acquises, les changements importants imprévus touchant les installations, les relations avec les clients et les employés ou les accords de crédit de Great-West Lifeco, le niveau des efficiences administratives et opérationnelles, ainsi que la gravité, l'ampleur et les répercussions de la pandémie de COVID-19 (y compris les effets de la pandémie de COVID-19, et les effets des réponses des gouvernements et des autres entreprises à la pandémie de COVID-19 sur l'économie et sur les résultats financiers, la situation financière et les activités de Great-West Lifeco). Les lecteurs sont prévenus que cette liste d'hypothèses et de facteurs n'est pas exhaustive et qu'il peut y avoir d'autres facteurs énumérés dans des documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières, y compris les facteurs énoncés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Great-West Lifeco datée du 12 février 2020 et aux rubriques « Gestion des risques et pratiques relatives au contrôle » et « Sommaire des estimations comptables critiques » du rapport de gestion de Great-West Lifeco pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, lesquels, comme d'autres documents déposés, peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Les lecteurs sont également priés d'examiner attentivement ces facteurs et d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier sans réserve à l'information prospective. Sauf si cela est expressément exigé par les lois applicables, Great-West Lifeco n'a pas l'intention de mettre à jour l'information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ni d'autres éléments.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Communiqué envoyé le 4 août 2020 à 18:05 et diffusé par :