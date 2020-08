Andersen Global fait ses débuts au Chili avec l'ajout de deux cabinets collaborateurs





Andersen Global vient de faire son entrée sur le marché chilien par le biais d'accords de collaboration avec deux cabinets basés à Santiago : le cabinet juridique Chirgwin Peñafiel et le cabinet fiscal SPASA Consulting. Les deux cabinets travaillent en étroite collaboration l'un avec l'autre et vont permettre à l'organisation, qui poursuit son expansion, d'ajouter de la profondeur et de l'ampleur à sa plateforme latino-américaine.

Fondé en 2009, et dirigé par Andrés Chirgwin, associé directeur de bureau, Chirgwin Peñafiel est un cabinet juridique à services complets spécialisé dans le droit commercial, le droit corporatif, les fusions et acquisitions, l'énergie, le droit du travail, la banque et la finance. Le cabinet travaille avec une variété d'entreprises clientes, se concentrant fortement sur la fourniture d'un soutien juridique aux entreprises multinationales ayant des opérations au Chili, tout en aidant également des entreprises chiliennes ayant des besoins juridiques locaux et internationaux. Chirgwin Peñafiel a été reconnu dans les classements IFLR1000, Leaders League et Best Lawyers.

« Notre cabinet s'est donné pour mission de fournir des solutions complètes et de qualité à nos clients locaux et internationaux », a déclaré Andrés Chirgwin. « Les capacités d'Andersen Global vont nous permettre de fournir des solutions transparentes et de premier ordre à l'échelle mondiale. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec des personnes qui partagent les mêmes idées que nous et qui valorisent l'indépendance et la transparence lorsqu'elles traitent les affaires des clients.

Depuis plus de 20 ans, SPASA Consulting propose une gamme complète de services de conseil axés sur le conseil fiscal, les services comptables et la conformité de la paie. L'expertise du cabinet, qui se concentre fortement sur les entreprises australiennes travaillant au Chili, comprend également une connaissance et une compréhension approfondies des normes IFRS et des règles visant les fournitures imposables.

« Nous pensons qu'un travail de qualité nécessite une bonne intendance et une relation de confiance avec le client, ainsi qu'une connaissance spécifique de son activité et de son secteur », a déclaré Rodrigo Guerrero, associé directeur de bureau chez SPASA. « L'approche intégrée d'Andersen Global, qui consiste à fournir à la fois des services fiscaux et juridiques, est extraordinairement complémentaire pour notre clientèle existante, et la solide relation de travail qui existe déjà entre Chirgwin Peñafiel et SPASA Consulting constitue un autre atout qui nous permet de bénéficier d'un avantage concurrentiel sur notre marché, tandis que nous continuons à travailler avec clients locaux et internationaux. »

Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen, a ajouté : « Chirgwin Peñafiel et SPASA Consulting ont développé une relation de travail étroite. Ces cabinets dynamiques et novateurs apportent un niveau d'enthousiasme et de dévouement qui en ont fait un excellent choix pour notre organisation. Le Chili est une région importante pour nos plans d'expansion en Amérique du Sud, et la stratégie synergique des deux cabinets, ainsi que leur expertise et leur connaissance du marché, vont permettre de renforcer la plateforme mondiale de notre organisation. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 186 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

