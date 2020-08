Garder le cap : le tout dernier rapport sur la durabilité de Golden Agri-Resources souligne l'engagement continu en faveur d'une production responsable





Jakarta, 4 août 2020 /PRNewswire/ -- Le tout dernier rapport sur la durabilité de Golden Agri-Resources (GAR), intitulé « Staying the Course » (Garder le cap) expose en détail l'engagement de GAR à poursuivre la mise en oeuvre de la politique sociale et environnementale de GAR (GSEP). Publié en pleine pandémie de COVID-19, le rapport donne également un aperçu des efforts que déploie l'entreprise pour soutenir ses employés et les communautés pendant l'épidémie.

« Garder le cap » est une description qui reflète fidèlement la réalité des efforts déployés pour mettre en place des pratiques durables au sein de notre propre entreprise et de notre chaîne logistique au sens large. Des initiatives majeures telles que la traçabilité jusqu'à la plantation (TTP) et la transformation de la chaîne logistique, ainsi que la poursuite des travaux visant à dissocier la déforestation de la production, montrent aujourd'hui une adhésion et des avantages significatifs, cinq ans après le lancement du GSEP », a déclaré Agus Purnomo, directeur général de la durabilité chez GAR.

« La transformation de l'ensemble de l'industrie, comme celle qu'a connue le secteur de l'huile de palme, ne peut être accomplie que par des efforts quotidiens sur le terrain. Elle demande la collaboration et le soutien de tous les acteurs concernés : nos employés, nos fournisseurs, nos financiers, nos clients et les consommateurs. Nous avons la responsabilité commune de garder le cap », a-t-il poursuivi.

Voici les éléments du rapport à souligner :

La réalisation de près de 80 % de la TTP pour l'ensemble de la chaîne logistique des palmiers de GAR, ce qui lui permet d'être en bonne voie pour atteindre l'objectif d'une TTP complète d'ici à la fin de 2020 (sous réserve de retards imprévus dus à la pandémie de COVID-19). La transformation de la chaîne logistique, s'appuyant sur la traçabilité, se poursuit à un rythme soutenu grâce aux différents programmes d'engagement indéfectible et de renforcement des capacités menés par GAR. Des ateliers sur la traçabilité, les pratiques de travail responsables et la mise en oeuvre du consentement libre, préalable et éclairé (CLIP) ont notamment été organisés à l'intention des fournisseurs en 2019.

Résolution efficace des plaintes liées à la chaîne logistique qui se fonde sur une approche d'engagement structurée. GAR a été classée par l'ONG Mighty Earth en tête du classement des entreprises du secteur de l'huile de palme en termes de résolution de plaintes impliquant des fournisseurs tiers.

GAR soutient, directement et indirectement, la préservation de quelque 144 000 hectares de zones forestières. Parmi ceux-ci, 72 000 hectares se trouvent dans les propres concessions de GAR, le reste se trouvant dans les concessions de fournisseurs tiers et les zones communautaires. L'année dernière, l'entreprise a participé à une initiative de l'industrie visant à financer et accompagner le développement d'une surveillance accrue de la déforestation en Indonésie par le biais de la surveillance radar.

L'entreprise a continué à soutenir 40 projets de moyens d'existence alternatifs en partenariat avec les communautés locales dans toute l'Indonésie. Ces projets, qui comprennent la culture de légumes biologiques et d'autres cultures de rapport comme le café, contribuent à améliorer la résilience et les moyens d'existence des communautés agricoles rurales, en particulier en temps de crise comme pendant l'épidémie de COVID-19.

Parmi les autres réalisations, citons la reformulation de presque tous les produits de grande consommation tels que la margarine et la matière grasse de façon à ce qu'ils ne comportent pas d'acides gras trans. Pour accompagner son programme d'amélioration du rendement, GAR a produit près de 2,5 millions de porte-greffes clonaux à très haut rendement, Eka 1 et Eka 2 qui ont été replantés à partir de la fin 2019. Ces nouveaux clones sont capables de produire plus de 10 tonnes/hectare/an d'huile de palme brute, soit environ trois fois le rendement national moyen actuel en Indonésie.

Pour l'avenir, le président-directeur général de GAR se montre confiant quant à la bonne place qu'occupe GAR pour garder le cap. Il a déclaré : « Le modèle d'entreprise solide et verticalement intégré de GAR et ses opérations durables lui permettent de résister à l'instabilité et aux perturbations que connaît le secteur, y compris à la pandémie actuelle de COVID-19. Grâce à l'élan que nous avons acquis au fil des ans, nous gardons l'espoir de rester sur la bonne voie et continuerons à fournir des produits d'huile de palme de qualité supérieure et produits de manière durable, tout en créant de la valeur pour toutes nos parties prenantes ».

