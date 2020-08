Les systèmes de cartographie YellowScan de dernière génération s'appuient sur les capteurs de Velodyne Lidar pour répondre aux besoins exigeants des arpenteurs





Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd'hui que deux systèmes de cartographie mobile YellowScan de nouvelle génération utilisaient les capteurs lidar de Velodyne pour aider à atteindre la précision et l'exactitude élevées nécessaires à la cartographie aérienne 3D. Les puissants capteurs lidar de Velodyne génèrent des nuages de points géoréférencés en temps réel qui permettent aux systèmes de YellowScan de mesurer et d'analyser avec précision une zone et d'éviter ainsi les relevés manuels longs et coûteux pour les clients.

Le YellowScan Surveyor Ultra est une solution de cartographie haute densité et longue portée équipée d'un capteur Velodyne Ultra Pucktm et parfaitement adaptée aux aéronefs sans pilote (unmanned aerial vehicles, UAV) à grande vitesse, comme les drones VTOL et les drones hélicoptères. Le YellowScan Surveyor, qui est le système le plus léger de l'entreprise (pesant 1,6 kg avec la batterie), utilise un capteur Velodyne Pucktm. Cette solution UAV est la plus polyvalente de YellowScan et elle est conçue pour les levés urbains soumis à des réglementations strictes de vol qui nécessitent de faire appel à des charges utiles ultralégères.

Les deux systèmes de YellowScan offrent un nouveau design, avec notamment un cadre en aluminium dont le but est de fournir une structure systémique plus solide et une meilleure dissipation thermique. Ils sont tous deux prêts pour le Fly & Drive, et peuvent être rapidement déployés sur des véhicules routiers ou tout type d'UAV. Le passage d'un système à l'autre entre une voiture et un UAV peut se faire en moins de cinq minutes. Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, citons un voyant LED à trois couleurs qui fournit aux utilisateurs davantage d'informations sur l'état ainsi que le fichier .t04 envoyé directement vers une clé USB, grâce auquel les utilisateurs n'ont plus besoin d'une connexion réseau pour télécharger les données IMU.

« Nos systèmes de nouvelle génération plus légers et plus compacts offrent une polyvalence améliorée, car les arpenteurs peuvent les déployer rapidement et à un coût économique par rapport aux méthodes d'arpentage traditionnelles », a déclaré Morgane Selve, responsable de la communication chez YellowScan. « Les capteurs lidar de Velodyne permettent à nos systèmes d'être totalement autonomes. Ils peuvent de ce fait être montés rapidement sur n'importe quel drone et fournir des données haute densité pour les applications d'arpentage exigeantes. »

« Les systèmes de cartographie mobile de nouvelle génération de YellowScan sont robustes et fiables, ce qui aide les entreprises à générer des données où et quand elles en ont besoin », a confié pour sa part Dieter Gabriel, directeur du marketing pour la région EMOA, Velodyne Lidar. « La polyvalence des capteurs de Velodyne permet aux systèmes de YellowScan de répondre aux divers besoins d'arpentage pour la cartographie 3D auxquels seules peuvent répondre les solutions lidar de drones légers. »

Les capteurs lidar de Velodyne permettent aux entreprises de créer rapidement et facilement des modèles 3D très précis de n'importe quel environnement, à des fins de cartographie mobile. Les capteurs fournissent des images à 360° haute résolution permettant de mesurer et d'analyser avec précision l'environnement. La performance, la portée, et la forme compacte des capteurs de Velodyne permettent aux développeurs de concevoir des systèmes polyvalents qui peuvent être configurés en fonction de n'importe quels besoins de cartographie mobile.

