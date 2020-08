Eurofins Technologies lance des réactifs pour l'extraction automatisée de l'ARN génomique du SRAS-CoV-2 à partir d'écouvillons cliniques





Eurofins Technologies (Paris:ERF) annonce le lancement de réactifs pour l'isolement automatisé d'ARN (acide ribonucléique) de haute qualité de SARS-CoV-2 à partir de particules virales de spécimens respiratoires humains. La méthode automatisée à base de billes magnétiques des réactifs extrait et isole les particules virales et leur ARN respectif sur de nombreuses plateformes ouvertes pour une analyse RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) ultérieure en temps réel à l'aide de kits IVD approuvés.

Les kits d'extraction d'ARN AE1 et AE2 GSD NovaPrime® sont validés pour une utilisation avec les plateformes d'automatisation KingFishertm Flex* et MGI MGISP-960. Des tests de compatibilité avec plusieurs autres instruments d'extraction à plateforme ouverte sont en cours. Les kits sont idéaux pour une utilisation avec le test clinique IVD GSD NovaPrime® SARS-CoV-2 (COVID-19) RT-PCR pour la détection des virus. Les kits doivent être validés conformément à la législation locale pour leur utilisation prévue par les laboratoires d'essais cliniques autorisés. Une version du kit portant le marquage CE-IVD sera lancée à un stade ultérieur.

Alors que le COVID-19 continue de se répandre dans le monde entier, les laboratoires de diagnostic sont confrontés à une demande sans précédent de capacités d'analyse. L'introduction par Eurofins des kits d'extraction d'ARN GSD NovaPrime® positionne les laboratoires pour répondre à cette demande avec une méthode d'extraction facile et très efficace qui fonctionne avec une large gamme d'équipements d'automatisation existants.

Eurofins GeneScan Technologies, chef de file reconnu dans le domaine des tests biomoléculaires, qui s'est engagé à respecter les normes de qualité les plus strictes et à atteindre l'excellence technique depuis plus de 25 ans, a mis au point ces tests.

Pour des informations détaillées sur nos produits, veuillez consulter le site d'Eurofins Technologies.

* KingFishertm est une marque déposée de Thermo Fisher Scientific.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.eurofins.com

Notes aux rédacteurs :

(À propos d'Eurofins ? le leader mondial de la bioanalyse)

Eurofins est le leader mondial des tests pour les produits alimentaires, environnementaux, pharmaceutiques et cosmétiques et des services de CRO dans les sciences agroalimentaires. La société est également un chef de file mondial des essais et services laboratoires en génomique, découverte pharmacologique, criminalistique, sciences des matériaux de pointe, ainsi que des essais de diagnostics cliniques spécialisés et moléculaires.

Avec quelques 47 000 collaborateurs et un réseau de plus de 800 laboratoires répartis dans plus de 50 pays, les sociétés Eurofins offrent un portefeuille de plus de 200 000 méthodes analytiques.

Les actions Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 août 2020 à 17:20 et diffusé par :