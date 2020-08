Avis aux médias - La ministre Caroline Proulx en tournée dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie





QUÉBEC, le 4 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, sera en tournée dans les régions touristiques du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie du 5 au 7 août 2020. Dans le cadre de sa tournée, elle s'arrêtera, le 5 août, au Manoir de la Pointe-aux-Orignaux, à Rivière-Ouelle. Elle visitera également la Société Duvetnor, à Rivière-du-Loup, en compagnie du député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis Tardif.

En ces occasions, les représentantes et les représentants des médias pourront procéder à une captation d'images et ils sont conviés à une déclaration de presse à 15 h.

Afin d'éviter les rassemblements et de se conformer aux règles de distanciation physique, il est demandé aux journalistes et aux caméramans de confirmer leur présence au préalable à l'adresse courriel sandra.oconnor@tourisme.gouv.qc.ca , et ce, avant le 5 août, à 8 h.

Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures d'hygiène. Ainsi, il sera essentiel de suivre les indications des responsables qui seront sur place.

Date : Le mercredi 5 août 2020



Heures : 9 h 45 : captation d'images

Manoir de la Pointe-aux-Orignaux

161, chemin de l'Anse-des-Mercier

Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0





15 h : déclaration de presse (avant le départ du bateau)

Société Duvetnor

200, rue Hayward

Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Y9

