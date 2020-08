La technologie de production de méthanol de Johnson Matthey a été sélectionnée pour la plus grande usine mondiale de méthanol mono-flux





LONDRES, 04 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Johnson Matthey (JM), le leader mondial des technologies durables, spécialisé dans la conception et l'octroi de licences pour les usines de méthanol de grande capacité, a le plaisir d'annoncer l'attribution d'une nouvelle licence d'exploitation. JM a en effet été sélectionné par le groupe chinois Ningxia Baofeng Energy en tant que concédant de licence de sa troisième usine de synthèse de méthanol, implantée sur son complexe de transformation du charbon en oléfines près de Yinchuan, dans la province du Ningxia. Une fois les travaux achevés, cette usine de méthanol dotée d'une capacité prévue de 7 200 tmpf sera le plus important site de production de méthanol mono-flux au monde.

En vertu de cet accord, Johnson Matthey agira en qualité de concédant de licence et fournira les services connexes d'ingénierie, de supervision technique, d'assistance à la mise en service et d'approvisionnement en catalyseurs et équipements. L'usine de méthanol de JM sera alimentée par du gaz de synthèse et exploitera des convertisseurs de génération de vapeur radiaux JM dans une boucle de série brevetée. Pour générer le méthanol stabilisé nécessaire à la production d'oléfines en aval, l'usine déploiera, en plus des catalyseurs JM, une efficacité énergétique améliorée, ainsi qu'un faible niveau d'OPEX, de CAPEX et d'émissions.

Lors de son entrée en service, ce site représentera la 8e licence d'exploitation de JM en Chine d'une capacité de production supérieure à 5 500 tmpf. Il s'agit du troisième type de site de méthanol JM concédé sous licence par Ningxia Baofeng Energy. Cette distinction fait suite au récent succès de la récente mise en service en mai 2020 d'une unité de synthèse de méthanol à Baofeng, d'une capacité de 6 600 tmpf, ainsi que de l'unité de synthèse de méthanol originelle d'une capacité de 4 450 tmpf, commissionnée en 2014. Cette attribution témoigne la reconnaissance de Baofeng à l'égard du leadership technique de Johnson Matthey sur ce marché de croissance décisif, ainsi que pour sa volonté et son engagement à fournir une production de méthanol à grande échelle.

John Gordon, directeur général de Johnson Matthey, a déclaré : « Nous sommes très honorés de notre collaboration continue avec Ningxia Baofeng Energy, qui témoigne de sa confiance vis-à-vis de l'ingénierie experte de JM et de notre capacité à concevoir et livrer avec succès ses grandes usines de méthanol. En un peu plus de six ans, il a été passionnant de voir notre solide partenariat aboutir à la mise en service de deux usines à grande échelle, avec des volumes croissants et une troisième usine d'envergure mondiale en cours de construction. Nous avons hâte d'assister à cette prochaine phase ambitieuse de notre parcours et de continuer à élever le niveau d'exécution de ces projets de classe mondiale ».

Johnson Matthey est un leader mondial de la science qui ambitionne de créer un monde plus propre et plus sain. Forts de plus de 200 ans d'engagement ininterrompu en faveur de l'innovation et des avancées techniques, nous améliorons les performances, les fonctionnalités et la sécurité des produits de nos clients. Notre science génère un impact mondial dans des domaines tels que le transport à faible émission, les produits pharmaceutiques, la transformation chimique, ou encore l'exploitation la plus efficace possible des ressources naturelles de la planète. Aujourd'hui, plus de 14 000 professionnels de Johnson Matthey collaborent avec notre réseau de clients et de partenaires afin de faire une réelle différence dans le monde qui nous entoure. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : www.matthey.com

Inspirer la science, améliorer la vie

Fondée en 2005, Ningxia Baofeng Energy est la plus grande entreprise chinoise privée du secteur de la transformation du charbon en oléfines. L'action de Baofeng Energy est cotée à la bourse de Shanghai sous le code SH.600989. La plateforme productive de la société est située sur la base nationale de production énergétique de Ningdong, dans le nord-ouest de la Chine. Elle s'appuie sur la politique de déploiement énergétique de la Chine, qui est « riche en charbon, mais pauvre en pétrole et en gaz ». Ces usines tirent pleinement parti des bassins houillers de la région de manière à former une chaîne de production « charbon ? coke ? méthanol ? oléfines ? produits chimiques raffinés » au sein du complexe chimique de Ningdong, d'une superficie de 3 500 kilomètres carrés. Le complexe produit actuellement 1 200 kT/a de polyoléfines, 4 000 kT/a de méthanol, 4 000 kT/a de coke et 780 kT/a de produits chimiques raffinés, ce qui en fait la première entreprise de l'industrie de matériaux à base de charbon la plus intégrée et respectueuse de l'environnement. Baofeng concentrera son activité sur les polyoléfines et dotera l'industrie du charbon et des produits chimiques de nouvelle génération d'une énergie nouvelle, tout en faisant figure de pionnier dans le perfectionnement de ce secteur.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Alan Ingham Responsable des licences commerciales chez JM +44 20 7957 3148 Jennifer Rennick Responsable marketing chez JM +1 732 223 4644 Zhang Yuanyuan Contact auprès des médias chez Ningxia Baofeng Energy +86 13301101975

Communiqué envoyé le 4 août 2020 à 16:45 et diffusé par :