Imricor annonce une première collaboration de ventes avec Philips





Imricor Medical Systems, Inc. (la Société ou Imricor) (ASX : IMR) le leader mondial des produits d'ablation cardiaque sous guidage IRM, est heureuse d'annoncer sa première collaboration de ventes avec Philips, un leader mondial des technologies de la santé.

La collaboration de ventes confère à Philips les droits non exclusifs de revendre le système Advantage-MR d'Imricor, en même temps que les scanners IRM de pointe de Philips dans les pays européens qui reconnaissent le marquage CE. Cet accord est le premier accord de ce type signé par Imricor.

Steve Wedan, président et chef de la direction d'Imricor, a déclaré : « Cet accord, qui représente une étape majeure pour Imricor, permet à Philips de prendre la tête en termes d'adoption par les laboratoires de l'iCMR, et nous permet de nous concentrer sur la prise en charge de l'utilisation, sur la croissance de notre portefeuille de fournitures et sur l'expansion de nos indications d'utilisation. De cette façon, nous allons chacun tirer parti de nos forces tout en travaillant ensemble pour offrir une nouvelle norme de soins dans le traitement des arythmies cardiaques. »

Les produits Imricor sont spécifiquement conçus pour permettre les ablations cardiaques sous guidage IRM en temps réel. Imricor est la première et seule entreprise à proposer un système enregistreur/stimulateur EP fonctionnant entièrement par résonance magnétique (RM) et des cathéters d'ablation cardiaque destinés à être utilisés dans un environnement d'IRM.

« Les procédures de traitement guidées par RM représentent un domaine émergent qui étend la valeur de la RM et complète les systèmes établis basés sur les rayons X de traitement guidé par l'image », a déclaré Arjen Radder, directeur général de l'activité MR chez Philips. « En travaillant avec Imricor, nous allons pouvoir aider les prestataires de soins de santé à proposer des procédures d'ablation cardiaque guidées par IRM à leurs patients. »

Cette collaboration est le dernier accomplissement du partenariat passé entre Imricor et Philips, et qui a débuté en 2010.

« Nous sommes très fiers d'avoir mis en place un partenariat de vente avec une entreprise telle que Philips. Nous sommes impatients de travailler avec les équipes de ventes talentueuses de Philips pour tirer parti des relations étendues et exceptionnelles qu'elles entretiennent avec les clients, aider à construire de nouvelles suites iCMR et identifier les clients potentiels ayant déjà accès à des systèmes d'IRM compatibles 1,5T. » Greg Englehardt, directeur des ventes chez Imricor.

À propos d'Imricor

Veuillez visiter http://imricor.com/investors/about-imricor/ pour plus d'informations sur Imricor, les restrictions relatives à la propriété étrangère, et les énoncés prospectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 août 2020 à 16:20 et diffusé par :