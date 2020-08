Subaru Canada signe le meilleur juillet de son histoire





La Marque enregistre un mois de juillet record avec la vente de 5 678 unités, son troisième meilleur mois à vie

L'Outback signe le meilleur mois de son histoire

Les Ascent, Crosstrek et Forester enregistrent un mois de juillet record

Meilleur mois à vie pour le Québec

Meilleur juillet à vie pour la région de l'Atlantique

MISSISSAUGA, ON, le 4 août 2020 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) est fier d'annoncer des ventes mensuelles historiques, en partie grâce à la toute nouvelle Outback 2020 ainsi qu'aux Ascent, Crosstrek et Forester 2020 qui ont permis à SCI d'enregistrer son meilleur juillet à vie avec la livraison de 5 678 unités.

Pour Subaru, les ventes de juillet s'inscrivent en troisième place au tableau des meilleurs mois à vie et représentent un bond de 10,1 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier. Il s'agit d'un mois de juillet record pour Subaru Canada qui reprend sur sa lancée après un début d'année record.

« 2020 demeure une année remplie de défis pour les Canadiens », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. (SCI). « Grâce à nos dispositifs de sécurité primés combinés à la qualité et à la fiabilité Subaru, je crois fermement que nous continuerons de dépasser les attentes des clients avec notre fantastique gamme de modèles et notre soutien aux Canadiens d'un océan à l'autre. »

En tête de peloton figure la toute nouvelle Outback 2020 qui a enregistré son meilleur mois à vie avec la vente de 1 232 unités, une progression de 14,7 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier. L'Ascent 2020 a enregistré son meilleur juillet à vie avec la vente de 407 unités, un bond de 39,4 p. 100 par rapport à juillet 2019. Les Crosstrek et Forester ont aussi signé leur meilleur juillet avec la vente de 1 459 et 1 368 unités, une hausse de 2,2 et 22,5 p. 100 respectivement par rapport à juillet dernier. La BRZ 2020 a aussi signé un bon mois avec la vente de 66 unités, une hausse de 65 p. 100 par rapport à juillet dernier. Enfin, il s'est vendu 126 Legacy, un bond de 0,8 p. 100.

En région, le Québec a inscrit son meilleur mois à vie et la région de l'Atlantique a signé son meilleur juillet à vie.





Juillet 2020 5 678 Réel pour le mois 5 159 Année précédente (même mois) 519 Différence 10,1 % MÀCJ c. MPAD 23 830 2020 AÀCJ 32 563 2019 AÀCJ -8 733 Différence -26,8 % AÀCJ vs. MPAD 5 678 T3 2020 5 159 T3 2019 519 Différence 10,1 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

