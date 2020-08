Le Canada dirigera l'atelier international de l'ISO sur la production sécuritaire de cannabis





Le Conseil canadien des normes et UL s'associent pour aider à établir des lignes directrices en vue de la création d'un comité technique de l'ISO sur le cannabis

TORONTO, 4 août 2020 /PRNewswire/ -- La demande de produits de cannabis à usage médical et récréatif est en hausse, avec une valeur projetée pouvant atteindre les 103,9 milliards de dollars américains d'ici à 2024. Compte tenu de la croissance rapide de cette industrie et des défis liés à la sûreté, la sécurité et la durabilité des bâtiments, des locaux, des installations et des opérations de manipulation du cannabis, le Canada dirigera un atelier international de l'ISO visant à élaborer des lignes directrices dans ces domaines.

Le Canada occupe une position unique de leader d'opinion mondial compte tenu des initiatives qu'il a prises jusqu'à aujourd'hui en matière de sûreté, de sécurité et de durabilité en coordination avec les organismes de réglementation, le gouvernement et les intervenants de l'industrie depuis la légalisation du cannabis à usage médical et récréatif en 2018.

« L'expérience du Canada en matière de prise en compte des considérations uniques liées à la production de cannabis a conduit à un appel de l'industrie et des régulateurs souhaitant garantir que les meilleures pratiques sont mises à profit afin de réduire les risques pour la santé et la sécurité des employés, des intervenants d'urgence et du grand public. », a déclaré Chantal Guay, PDG du Conseil canadien des normes, « Le CCN est fier de s'associer à UL pour permettre la tenue d'une discussion internationale à l'ISO ainsi que l'élaboration de lignes directrices au profit du marché mondial. »

« UL est heureuse de travailler avec le CCN pour aider le Canada et la communauté mondiale à élaborer des directives pour des industries émergentes telles que le cannabis légalisé. », a déclaré Joseph Hosey, vice-président et directeur général d'UL Canada, « Pour que cette initiative soit un succès au Canada et dans le monde entier, les entreprises ont besoin d'un modèle reproductible les aidant à protéger leurs employés, leurs installations et leurs consommateurs. Pour les principaux intervenants à l'origine de marques haut de gamme avec lesquels nous avons discuté, la sûreté et la sécurité de leurs opérations sont primordiales. »

L'atelier débutera en novembre 2020 et couvrira trois domaines distincts : la sécurité des installations, équipements et opérations d'extraction d'huile de cannabis ; la gestion sécurisée des installations, des opérations et du transport du cannabis ; et un guide des bonnes pratiques de production de cannabis. L'objectif de l'atelier consistera à publier des lignes directrices à soumettre à l'ISO en tant que documents de base pour la création d'un comité technique de l'ISO sur le cannabis. Veuillez consulter ce site pour plus d'informations sur l'atelier international.

