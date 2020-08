Malibu et DJ Dillon Francis remixent une sensation d'Internet pour créer un hymne estival incontournable





Au rythme du Coconut Nut Malibu Remix, plus de 30 ambassadeurs de Malibu de partout dans le monde lanceront une nouvelle danse endiablée, soit le défi #TheCoconutChallenge, pour venir en aide aux personnes touchées par la COVID-19.

NEW YORK, 4 août 2020 /CNW/ - Le soleil de Malibu rayonne sur la planète tout entière cet été grâce à un partenariat établi entre Dillon Francis, animateur et producteur américain de disques platine, et plus de 30 ambassadeurs de Malibu provenant de sept pays différents, pour le lancement du défi #TheCoconutChallenge. Des personnalités médiatiques et des créateurs comme la comédienne Hannah Stocking, la mannequin Tabria Majors et le directeur artistique Ashley Banjo donneront le coup d'envoi du défi #TheCoconutChallenge en effectuant les mouvements de danse du Coconut Nut Malibu Remix créés par Matt Steffanina, le chorégraphe de renom.

Simultanément, Malibu reconnaît l'impact de la COVID-19 et tire parti du défi #TheCoconutChallenge pour soutenir la reprise des entreprises les plus touchées par la pandémie. Plus particulièrement, Malibu s'est engagée à verser une somme de 150 000 $ à la National Urban League pour appuyer les entreprises appartenant à des personnes noires. De plus, du 4 au 24 août, la société fera don de 1 $ de plus pour chaque publication liée au défi #TheCoconutChallenge jusqu'à concurrence de 250 000 $.

« Malibu est déterminée à perpétuer l'esprit décontracté de l'été », déclare Troy Gorczyca, directeur de la marque Malibu à Pernod Ricard en Amérique du Nord. « Comme cet été est fort différent, #TheCoconutChallenge nous donne l'occasion de chasser les nuages et la grisaille tout en soutenant les entreprises qui en ont le plus besoin. »

Et ce n'est pas tout! Celles et ceux qui partagent leurs mouvements de danse au son du Coconut Nut Malibu Remix et ajoutent le mot-clic #TheCoconutChallenge à leurs publications pourraient apparaître dans le vidéoclip communautaire de Dillon, dont la première représentation est prévue plus tard cet été.

« Coconut Nut est un hymne léger qui est idéal pour l'ambiance estivale. J'espère que mon nouveau remixage Malibu et le défi #TheCoconutChallenge procureront un moment de répit alors que l'incertitude demeure généralisée », affirme Dillon Francis.

Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter : https://www.maliburumdrinks.com/us/thecoconutchallenge et www.youtube.com/maliburum

Suivez @maliburumus sur Instagram

#TheCoconutChallenge #MalibuRum

