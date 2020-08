LIVE IT LTD et SSTC Inc concentrent leurs efforts pour accroître la capacité des lieux évènementiels pendant la COVID





SSTC et LIVE IT ont dévoilé leur nouveau système DSD: Dynamic Social Distancing visant à maximiser la capacité lors d'événements tout en respectant les directives de la distanciation sociale. Le système permet aux propriétaires des lieux d'optimiser le nombre de places assises, ce qui génère des recettes plus importantes et donc une réduction de l'impact de la distanciation sociale, il peut être ajusté à mesure que les directives changent.

Le directeur des ventes de LIVE IT, Charles A. Bruner, a déclaré : « DSD a démontré une augmentation du taux d'occupation de plus de 30 % par rapport aux meilleures méthodes existantes. Un facteur qui maximise les revenus et qui permettrait à de nombreuses entreprises d'estimer si elles peuvent continuer d'exister ou si elles doivent fermer. »

DSD: Dynamic Social Distancing system utilise des algorithmes avancés afin d'optimiser efficacement les places disponibles dans les salles lorsque les ventes sont en cours. Il permet aux organisateurs d'appliquer la réglementation en matière de distanciation sociale tout en optimisant au maximum et en toute sécurité le taux d'occupation autorisé.

« Automatiser la distanciation sociale en utilisant des algorithmes de placement comme dans le produit DSD: Dynamic Social Distancing est une façon de permettre aux organisateurs et aux lieux évènementiels de faire la transition entre la capacité lors du confinement et une capacité supérieure lors d'événements en direct. » a noté Jim Brown, directeur, SSTC Inc.

DSD est exclusivement disponible au Royaume-Uni auprès de LIVE IT, l'un des principaux fournisseurs britanniques de solutions et de technologies de billetterie.

DSD, à présent disponible, fonctionne avec la plupart des solutions logicielles de gestion des événements et de billetterie numériques.

À propos de SSTC Inc : SSTC est un fournisseur de solutions intégrées de gestion d'événements. Nos solutions sont utilisées par certains des plus grands sites d'événements en direct du continent. www.thinksstc.com

À propos de LIVE IT : LIVE IT est un service de billetterie qui s'engage à fournir les meilleures technologies, stratégies et techniques afin d'optimiser la vente de billets lors d'évènements. LIVE IT propose une billetterie dans le monde entier couvrant plusieurs secteurs et sites. www.liveit.io

