L'enquête menée par Ad hoc recherche pour Immervision présente le point de vue des consommateurs sur les vraies performances des appareils photo de smartphone





Immervision, la société montréalaise qui développe et cède sous la licence sa technologie brevetée d'imagerie et d'objectifs grand-angle, a annoncé aujourd'hui les résultats de son enquête 2020 sur les appareils photo de smartphone, réalisée en collaboration avec Ad hoc recherche.

Au vu des commentaires contradictoires des utilisateurs sur la qualité des photos et vidéos, et les fabricants de téléphones ne parvenant pas à se mettre d'accord sur les mesures à prendre, Immervision a décidé de réaliser une enquête et de demander aux utilisateurs ce qu'ils aiment et n'aiment pas vis-à-vis des appareils photo de leurs téléphones. Cette étude a révélé que l'expérience des consommateurs n'était bonne avec aucune marque de smartphone, même les plus renommées, en ce qui concernait la prise de photos.

L'enquête a été menée auprès de 1?557 consommateurs de Californie, de Chine et de Corée du Sud. Ceux-ci devaient sélectionner les images qu'ils préféraient parmi les 10 photos qui leur étaient présentées pour chacune des quatre catégories, qui comprenaient paysages urbains et portraits. Les photos ont été prises sous le même angle et dans les mêmes conditions environnementales. Les résultats ont été classifiés en fonction de la région, de l'âge et du sexe des participants. Les données ont été recueillies du 20 février au 5 mars 2020.

Ad hoc recherche a déclaré : « Notre étude a démontré qu'avec les fonctionnalités actuelles, aucun des téléphones testés ne pouvait s'adapter correctement à toutes les circonstances. En effet, la préférence de l'utilisateur varie selon le type de composition et le sujet de la photo (personnes ou objets statiques). Pour que les utilisateurs soient plus satisfaits d'un seul téléphone, il faudrait pouvoir mieux ajuster les spécifications de l'appareil photo en fonction de la composition, car certains champs de vision ou corrections de ligne standardisées ne sont pas adaptés à tous les contextes. »

Les smartphones les plus appréciés des consommateurs étaient le Sony Xperia 1, le Google Pixel 4 XL et le Vivo NEX 3 5G. Aucun téléphone n'arrive à prendre de bonnes photos dans toutes les circonstances.

« Il est essentiel de s'adapter au sujet photographié. Les utilisateurs sont catégoriques : aucun smartphone n'est performant dans tous les contextes. Des visages mal proportionnés, des bâtiments et des statues déformés : voilà la norme », a déclaré Alessandro Gasparini, vice-président directeur des opérations et directeur commercial d'Immervision. « Les téléphones les plus performants ne sont pas les mêmes d'une composition à l'autre : pour perfectionner le champ de vision et mieux corriger les distorsions, il est donc nécessaire de disposer d'une solution qui sait s'adapter plutôt que d'une solution unique. »

Points clés à retenir :

Le sujet photographié détermine le champ de vision optimal

Préserver les proportions des visages est plus important que de conserver les lignes droites

Les consommateurs veulent avoir un plus grand champ de vision lorsqu'ils ont l'impression de ne pas réussir à tout incorporer dans la photo

Pour les photos de bâtiments, les lignes droites sont généralement préférables aux courbes

Sous certaines conditions, la distorsion vers un point de repère peut améliorer l'image et donner un bon résultat

La meilleure distorsion dépend des objets présents et de leur emplacement dans la composition

Contactez Immervision pour consulter l'intégralité du rapport.

À propos d'Immervision

Immervision permet de doter n'importe quel appareil d'une vision intelligente. Notre technologie Deep Seeing et nos experts renommés en conception optique grand-angle et en traitement d'images permettent à des appareils intelligents dotés d'un oeil surhumain de capturer des données visuelles et contextuelles de haute qualité. Nous inventons, personnalisons et cédons sous licence des objectifs grand-angle et des logiciels d'imagerie pour l'IA, la vision artificielle et les applications utilisateur, de la capture à l'affichage, dans les secteurs de la téléphonie mobile, de l'automobile, de la robotique, de la sécurité et d'autres produits industriels et de consommation. www.immervision.com

