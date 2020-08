Lutte contre la rage du raton laveur - Opération de vaccination des animaux sauvages en Montérégie





QUÉBEC, le 4 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs procèdera à l'épandage d'appâts vaccinaux dans 32 municipalités de la Montérégie les 7 et 8 août 2020. Cette opération vise à maintenir l'immunisation des ratons laveurs, des mouffettes et des renards contre la rage du raton laveur. Elle s'inscrit dans les actions prévues au plan gouvernemental de lutte contre la rage du raton laveur en 2020.

L'épandage se fera par voie aérienne sur un territoire d'environ 1 400 km2. Des avions voleront à basse altitude afin de distribuer quelque 175 000 appâts vaccinaux contre la rage. Ce sont principalement les habitats forestiers qui sont visés.

L'appât vaccinal utilisé ressemble à un sachet de ketchup verdâtre ou à un ravioli vert kaki et dégage une odeur sucrée qui attire les espèces visées. Son enveloppe est conçue pour résister à l'impact d'un largage aérien et aux conditions météorologiques. En raison de sa couleur « camouflage », une fois épandu, il se confond avec l'environnement et est très difficile à repérer par les humains.

Conseils aux citoyens lors de l'opération de vaccination

Les appâts vaccinaux étant destinés aux animaux sauvages, évitez de les manipuler.

Bien que les appâts vaccinaux soient très sécuritaires, si vous entrez en contact avec un appât vaccinal brisé :

lavez-vous les mains et la partie du corps qui est entrée en contact avec l'appât avec de l'eau et du savon



composez le numéro qui apparaît au dos de l'appât ou appelez Info-Santé 811.

Si votre animal domestique a mangé un appât, consultez un médecin vétérinaire. Il est très important de noter que vous ne pouvez pas considérer votre animal de compagnie comme vacciné contre la rage même s'il a consommé un appât vaccinal.

Rappel des comportements sécuritaires à adopter

Si vous avez été mordu ou griffé par un animal ou en contact avec sa salive, nettoyez la plaie, même si elle est en apparence mineure, avec de l'eau et du savon pendant 10 minutes. Communiquez rapidement avec Info-Santé 811 afin d'obtenir un suivi médical adéquat.

Les citoyens qui habitent les régions de l'Estrie et de la Montérégie peuvent contribuer de manière importante à la lutte contre la rage du raton laveur. Ils sont invités à signaler la présence de ratons laveurs, de mouffettes et de renards morts ou qui semblent désorientés, blessés, anormalement agressifs ou paralysés en appelant au 1 877 346-6763 ou en remplissant le formulaire en ligne sur Québec.ca/rageduratonlaveur.

N'approchez jamais d'un animal inconnu, sauvage ou domestique, même s'il a l'air inoffensif.

Prenez des mesures pour ne pas attirer des animaux sauvages sur votre propriété (ex. : ranger vos poubelles extérieures hors de la portée des animaux).

Évitez de déplacer des animaux importuns, car vous pourriez propager des maladies telles que la rage dans d'autres territoires.

Consultez un médecin vétérinaire pour faire vacciner votre animal de compagnie contre la rage ou encore s'il a été en contact avec un animal sauvage susceptible de transmettre la rage.

Faits saillants

La rage est une maladie incurable et mortelle qui peut se transmettre d'un animal infecté à l'humain.

Les opérations de surveillance et de contrôle de la rage du raton laveur sont maintenues en 2020 afin d'éviter sa réintroduction en territoire québécois. Bien que la situation s'améliore, des cas de rage du raton laveur sont détectés chaque année aux États-Unis, ce qui continue de représenter une menace pour le Québec.

Le Plan de lutte contre la rage du raton laveur est en vigueur depuis 2006, suivant la détection du premier cas de rage du raton laveur au Québec. Grâce aux efforts de lutte contre la rage du raton, aucun cas n'a été répertorié au Québec depuis 2015.

Liens connexes :

Pour obtenir plus de détails sur la rage du raton laveur au Québec : Québec.ca/rageduratonlaveur.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Patrick Harvey

Coordonnateur des relations de presse

Ministère des Forêts, de la Faune

et des Parcs

Tél. : 418 627-8609, poste 3061

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 4 août 2020 à 11:04 et diffusé par :