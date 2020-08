Le Canada et l'Alberta investissent dans des infrastructures liées à l'eau et des infrastructures récréatives afin de rendre les collectivités plus saines pour les résidents du sud-est de l'Alberta





Taber, AB, le 4 août 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta reconnaissent que la pandémie de COVID-19 a touché de différentes façons les collectivités de toute la province. Les deux gouvernements font des investissements stratégiques dans les infrastructures pour soutenir les familles, les entreprises et les communautés, et ils continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qui peut être fait de plus pour les aider à renforcer leur économie locale.

Effectuer des investissements stratégiques pour créer des espaces de rassemblement sécuritaires et mettre en place un réseau d'approvisionnement en eau fiable jouera un rôle clé pour offrir aux résidents du sud-est de l'Alberta un accès à des installations modernes qui favorisent la santé des collectivités.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et l'honorable Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta, ont annoncé du financement pour six projets qui aideront à créer des collectivités plus saines dans le sud-est de l'Alberta.

Pour assurer un accès sécuritaire et fiable à l'eau potable, une nouvelle pompe d'injection de CO 2 sera installée à la station de traitement de l'eau de la ville de Taber. La ville aménagera également un marais artificiel pour gérer les eaux pluviales en cas de précipitations excessives.

De plus, la construction d'un évacuateur en béton, combinée aux améliorations qui seront apportées aux canaux reliés au lac Taber, réduira les risques d'inondations futures.

Dans la ville de Raymond, l'expansion du système de traitement des eaux usées renforcera la capacité de la ville à desservir la collectivité. La capacité de traitement des eaux usées de la ville de Brooks sera également renforcée. Dans le district municipal d'Acadia no 34, une nouvelle salle communautaire sera construite pour remplacer le bâtiment existant et mieux répondre aux besoins de la collectivité.

Ces projets favoriseront la création d'emplois, immédiatement et à long terme, et permettront de mieux protéger l'environnement et le bien-être des Albertains.

Le gouvernement du Canada investit plus de 16,7 millions de dollars dans ces projets, dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) et du volet Infrastructures rurales et nordiques (VIRN) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Alberta fournit plus de 15 millions de dollars, tandis que la contribution des municipalités et des collectivités s'élève à plus de 11,2 millions de dollars.

Citations

« Une eau potable propre et un traitement efficace des eaux usées sont des éléments essentiels pour construire des communautés fortes. Nos investissements dans les projets d'infrastructures d'approvisionnement en eau à Taber ainsi que les autres projets annoncés aujourd'hui amélioreront grandement la vie des gens pendant de nombreuses années. Ils appuieront aussi l'économie locale dès maintenant. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les collectivités rurales font partie intégrante de notre pays et elles ont été touchées par la COVID-19 de façons inédites. C'est la raison pour laquelle le soutien offert pour les installations communautaires, comme la salle communautaire d'Acadia Valley, est si important pour aider les collectivités à rester fortes, dynamiques et résilientes. Il est tout aussi important que nous poursuivions les investissements dans d'importantes infrastructures d'approvisionnement en eau, comme la station de traitement d'eau de la ville de Taber. Depuis novembre 2015, le gouvernement du Canada a investi dans 227 projets d'infrastructure, dont 68 projets d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées, dans les collectivités rurales de l'Alberta afin de renforcer les économies locales et améliorer la qualité de vie. »

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« La construction d'infrastructures essentielles joue un rôle majeur dans le plan de relance de l'Alberta. Donner aux collectivités et aux organisations les moyens de commencer à planifier et à mettre en oeuvre ces projets dans le cadre du plan d'infrastructure du Canada est l'un des principaux éléments de notre plan visant à créer des emplois et à stimuler l'économie locale là où ça compte le plus. »

L'honorable Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 2 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure qui correspondent aux besoins particuliers des collectivités rurales et nordiques, comme des installations qui appuient la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 4,6 milliards de dollars dans plus de 285 projets d'infrastructure en Alberta dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

dans le cadre du plan . La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision d'avenir, en définissant des mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs

Produit connexe

Document d'information

Le Canada et l'Alberta investissent dans des infrastructures liées à l'eau et des infrastructures récréatives afin de rendre les collectivités plus saines pour les résidents du sud-est de l'Alberta

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal sera alloué à six projets dans le sud?est de l'Alberta dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Ces investissements créeront des emplois, feront croître l'économie et contribueront à bâtir des collectivités plus saines et plus durables.

Le gouvernement du Canada investit plus de 16,7 millions de dollars dans ces projets, dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) et du volet Infrastructures rurales et nordiques (VIRN) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Alberta fournit plus de 15 millions de dollars, tandis que la contribution des municipalités et des collectivités s'élève à plus de 11,2 millions de dollars.

Renseignements sur les projets

Lieu Nom du projet Renseignements concernant le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal/autre Brooks Remplacement des conduites d'eaux usées et raccordement à la station de relevage Le projet comprend le prolongement de conduites d'eaux usées, l'ajout d'une nouvelle voûte de raccordement à la station de relèvement et l'ajout d'une nouvelle station de vidange. 1 332 400 $ 1 110 222 $ 888 378 $ District municipal d'Acadia no 34 Salle communautaire d'Acadia Valley Le projet consiste à bâtir une nouvelle salle communautaire et à démolir le bâtiment existant. 560 000 $ 466 420 $ 973 580 $ District municipal de Taber Évacuateur de secours Horsefly (phase 1) Le projet comprend la construction d'un évacuateur en béton ainsi que des améliorations aux canaux reliés au lac Taber pour permettre l'évacuation contrôlée des eaux excédentaires vers la rivière Oldman afin de renforcer la capacité d'atténuation des inondations du canal principal du district d'irrigation de la rivière St. Mary. 8 878 049 $ 7 397 610 $ 5 919 391 $ Raymond Expansion du système de traitement des eaux usées Le projet comprend la construction de nouvelles cellules anaérobies, d'une nouvelle cellule facultative et d'une nouvelle cellule de stockage ainsi que la réfection de la cellule de stockage existante pour augmenter la capacité de la ville à desservir la collectivité. 3 200 000 $ 2 666 666 $ 2 133 334 $ Ville de Taber Injection de CO 2 pour le contrôle du pH à la station de traitement de l'eau Le projet consiste en l'installation d'une pompe d'injection de CO 2 à la station de traitement de l'eau de la ville. 176 000 $ 146 652 $ 117 348 $ Ville de Taber Marais artificiel à East Taber Le projet consiste en l'aménagement d'un marais artificiel pour la gestion des eaux pluviales en cas de précipitations excessives. 2 531 000 $* 3 228 870 $ 1 211 130 $

* Un montant supplémentaire de 429 000 $ sera alloué au projet d'aménagement d'un marais artificiel à East Taber par l'entremise du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral.

Liens connexes

Ressources du gouvernement du Canada - maladie à coronavirus (COVID 19) : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Alberta: https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/ab-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural : https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 4 août 2020 à 11:06 et diffusé par :