Smiths Detection finalise l'acquisition de PathSensors





Smiths Detection, un leader mondial des technologies de détection et de dépistage, a confirmé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de PathSensors, une société de pointe dans le domaine des solutions biotechnologiques et des tests environnementaux, basée à Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis.

Cette acquisition renforce les capacités de détection biologique de Smiths Detection afin de déceler les agents pathogènes pour de vastes applications sur le marché final, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire et agricole.

"Nous sommes heureux de pouvoir réaliser cette acquisition, que nous considérons comme une étape stratégique importante pour accélérer notre réponse aux menaces biologiques, qui sont de plus en plus pertinentes dans l'environnement actuel", a déclaré Roland Carter, président de Smiths Detection. "PathSensors a développé une telle capacité, avec ses multiples tests de menace déjà disponibles et capables d'identifier les menaces biologiques en quelques minutes, ce qui permettra de fournir une capacité biologique adaptée à nos clients".

FIN

À propos de Smiths Detection

Smiths Detection, entité de Smiths Group, est un leader mondial dans le domaine des technologies de contrôle et de détection des menaces sur les marchés de l'aviation, des ports et frontières, de la défense et de la sécurité urbaine. Avec plus de 40 années à l'avant-garde du secteur, notre expérience nous permet de fournir les solutions nécessaires pour protéger la société de la menace et du passage illégal d'explosifs, d'armes prohibées, de produits de contrebande, de produits chimiques toxiques et de stupéfiants. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.smithsdetection.com et suivez-nous sur LinkedIn à l'adresse www.linkedin.com/company/smiths-detection

À propos de PathSensors

PathSensors est un chef de file des biotechnologies et des tests environnementaux fournissant des solutions rapides et précises de détection des pathogènes et de prévention des menaces. Les solutions PathSensors peuvent détecter un large éventail de menaces, notamment l'anthrax, la ricine, l'Ebola, la salmonelle, le Phytophthora, la Ralstonia, et bien d'autres. Pour plus d'informations sur PathSensors, veuillez visiter www.pathsensors.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 août 2020 à 11:00 et diffusé par :