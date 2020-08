Itinérance : Crise humanitaire à Montréal - L'Opposition officielle demande un moratoire sur la fermeture des ressources temporaires en hébergement d'urgence





MONTRÉAL, le 4 août 2020 /CNW Telbec/ - L'Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal, Ensemble Montréal, dénonce la mauvaise gestion par l'administration Plante dans le dossier de l'itinérance. Depuis plusieurs semaines, la rue Notre-Dame Est a vu apparaître des dizaines de tentes abritant des personnes en situation d'itinérance. Une situation sans précédent dans la métropole, décriée par de nombreux groupes communautaires.

M. Benoit Langevin, porte-parole de l'Opposition officielle en matière d'Itinérance et de Jeunesse, s'est entretenu avec plusieurs responsables d'organismes présents sur le terrain. Ces derniers sont unanimes; on ne les consulte pas avant de procéder à la fermeture d'une ressource et l'administration Plante ne dispose pas d'un plan à moyen terme pour stabiliser l'offre de service en hébergement d'urgence avec la nouvelle réalité COVID-19. Selon M. Langevin, les pertes d'emplois, l'impossibilité qu'ont certains citoyens de payer leur loyer en raison de la COVID-19 et les fermetures hâtives des ressources d'hébergement, expliquent l'apparition du «Camping Notre-Dame».

«Actuellement, l'Administration Plante ferme une à une les ressources temporaires d'urgence créées afin de répondre aux besoins extraordinaires, conséquences de la Covid-19. Ces ressources demeurent essentielles! On ferme l'aréna Maurice-Richard, le Y des femmes, le Centre Jean-Claude Malépart. La réalité sur le terrain est que les groupes en itinérance doivent maintenant décentraliser leurs services pour réduire le risque de transmission et permettre la distanciation», déplore M. Langevin.

Ensemble Montréal joint son inquiétude à celle des organismes puisque derrière ces abris improvisés se cachent les nouveaux visages de l'itinérance. «Ce sont parfois mêmes des familles qui ne souhaitent pas se plier aux règles des ressources d'hébergement et pour lesquelles la relocalisation dans un hôtel n'est pas attrayante à cause de l'absence d'aide alimentaire », témoigne M. Langevin.

L'administration Plante doit cesser d'improviser avec la vie de ces personnes vulnérables. Ensemble Montréal lui demande de décréter un moratoire sur la fermeture des refuges temporaires en hébergement. L'Opposition officielle s'attend également à ce qu'elle mette sur pied une table ronde avec les organismes en itinérance afin d'élaborer un plan d'action rapide pour stabiliser les ressources en vue de la deuxième vague pandémique.

«Aujourd'hui, Ensemble Montréal tire la sonnette d'alarme et demande que la Ville de Montréal agisse immédiatement dans le dossier. Ce n'est pas juste une question de santé publique, c'est une question de veiller au mieux-être de tous les citoyens durement touchés par la crise actuelle; eux aussi, sont des Montréalais», de conclure M. Langevin.

