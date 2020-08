Une plateforme d'approvisionnement stratégique de Mediagrif remporte un contrat de gestion de cycle de vie des contrats avec NHS London Procurement Partnership (LPP) au Royaume-Uni





L'accord avec NHS LPP étend la portée de l'approvisionnement stratégique de Mediagrif à l'Europe et contribue à la croissance des revenus de type logiciel-service (SaaS). Cette entente représente un autre succès important pour le secteur à forte croissance qu'est l'approvisionnement stratégique de Mediagrif.

MONTRÉAL, le 4 août 2020 /CNW Telbec/ - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF), un leader des technologies de commerce de type logiciel-servie (SaaS), est heureuse d'annoncer l'attribution d'un accord-cadre avec NHS LPP pour fournir des solutions et des services de gestion de cycle de vie des contrats de premier ordre à partir de sa plateforme d'approvisionnement stratégique ASC.

La solution de gestion de cycle de vie des contrats d'une des plateformes d'approvisionnement stratégique de Mediagrif, qui est reconnue pour sa puissance et la richesse de ses fonctionnalités, a remporté la première place pour la gestion des contrats1 dans le cadre de l'accord-cadre de gestion de l'information et de technologie de NHS LPP. La solution de gestion de cycle de vie des contrats de Mediagrif est rentable, flexible et s'adapte rapidement et facilement aux besoins des institutions de soins de santé et du secteur public de toutes tailles et niveaux de complexité.

NHS est l'un des plus grands régimes de santé publics au monde, couvrant l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse, et un pionnier en matière de soins de santé universels. NHS LPP travaille en collaboration avec les membres de LPP pour fournir des services de conseil fiables pour les projets d'approvisionnement collaboratifs qui garantissent des dépenses conformes et efficaces tout en maximisant les économies de coûts qui sont réorientées vers l'amélioration des soins aux patients.

Grâce à la solution de gestion de cycle de vie des contrats de Mediagrif, ce cadre de NHS LPP offre une façon valide et conforme pour les hôpitaux, les services ambulanciers et autres fournisseurs de soins de santé d'acheter des produits et services de tiers avec plus d'efficacité opérationnelle, une meilleure visibilité des contrats et un meilleur contrôle. L'accord-cadre peut également être étendu pour fournir la gestion de cycle de vie des contrats au secteur public britannique en général, y compris les universités, la police, les pompiers et autres autorités locales.

« Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés comme fournisseur de choix pour le contrat de gestion de cycle de vie des contrats de NHS LPP », déclare Mark Eigenbauer, président de l'approvisionnement stratégique chez Mediagrif. « Les soins de santé et le secteur public, en général, sont des domaines d'innovation privilégiés pour Mediagrif et nous sommes convaincus que notre offre évolutive en matière de gestion de cycle de vie des contrats et de source-à-contrat répondra aux besoins de transformation numérique des institutions du NHS, du simple au plus complexe. »

À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d'approvisionnement stratégique, de collaboration dans la chaîne d'approvisionnement, de commerce électronique et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au www.mediagrif.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

__________________________ 1 Lot 4 Software/Sub-Lot 4.3 Procurement Software/Basket 2

