RevBits se classe parmi les 100 meilleures jeunes entreprises de cybersécurité de 2020





Dans le cadre du Black Hat USA 2020, RevBits Cybersecurity Solutions a réussi à se classer dans le palmarès prestigieux des 100 meilleures jeunes entreprises de cybersécurité

MINEOLA, New York, 4 août 2020 /CNW/ - REVBITS CYBERSECURITY SOLUTIONS, fournisseur d'une suite complète de solutions de sécurité, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été sélectionnée parmi les 100 meilleures jeunes entreprises en matière de cybersécurité de 2020.

RevBits Cybersecurity Solutions était en concurrence avec de nombreuses jeunes entreprises en plein essor du secteur de la cybersécurité pour obtenir cet honneur prestigieux. Le Cyber Defense Magazine a fait des recherches partout dans le monde et a déniché plus de 3 200 entreprises de cybersécurité; près de 30 % d'entre elles étaient en démarrage et, ainsi, avaient été constituées au cours des 36 derniers mois ou lançaient leur première série de produits et services innovants en matière de cybersécurité.

« Nous sommes heureux de désigner RevBits Security Solutions parmi les 100 meilleures jeunes entreprises de cybersécurité de 2020 à l'occasion de la deuxième édition annuelle des Black Unicorn Awards. Ces prix mettent en valeur les entreprises comme RevBits qui ont un potentiel incroyable sur le marché de la cybersécurité », ont déclaré les membres du jury, Robert R. Ackerman fils de www.allegiscyber.com, David DeWalt de www.nightdragon.com et Gary Miliefsky de www.cyberdefensemediagroup.com.

« Nous sommes honorés d'être choisis par le Cyber Defense Magazine au nombre des 100 meilleures jeunes entreprises de cybersécurité. Alors que le niveau de menace dans le cyberespace continue d'augmenter, avec un accroissement alarmant du nombre d'entreprises compromises et piratées, il est maintenant évident que les solutions traditionnelles ne fournissent pas une protection adéquate », a indiqué David Schiffer, chef de la direction « C'est pourquoi nous sommes convaincus que notre gamme complète de solutions permettra de réduire considérablement l'exposition aux menaces et les pertes des clients dans le monde entier, tout en offrant à ces derniers une meilleure protection et des renseignements utiles au sujet de leurs réseaux. ».

À propos de RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une entreprise de cybersécurité innovante dévouée à offrir à sa clientèle une protection de première qualité basée sur une expertise approfondie.

Pour établir la structure de sa plateforme, RevBits s'est employée à anticiper les menaces d'ampleur croissante et à relever les lacunes quant à l'innovation dans les solutions de détection et de prévention associées aux produits de cybersécurité qui étaient déjà offerts.

Les modules de pointe comprennent ce qui suit :

Sécurité des courriels : le module détecte les courriels d'hameçonnage les plus sophistiqués en les analysant au point terminal, et ce, au moyen de plus de cinquante algorithmes et de deux techniques brevetées.

Sécurité de point terminal : une analyse en trois phases des nouveaux fichiers exécutables, une détection avancée des exploitations et la solution EDR la plus complète sur le marché.

Technologie de détection : une virtualisation à double couche offrant une protection complète tout en ne consommant que peu des ressources; cette fonction déploie des pièges à pirates basés sur des serveurs réels et trompe les intrus à l'aide d'identifiants implantés manuellement et automatiquement.

Gestion des accès privilégiés : une solution 4-en-1 qui comprend la gestion des accès privilégiés, des mots de passe, des clés et des certificats.

Attendue pour l'automne 2020, la plateforme RevBits Cyber Intelligence Platform (RevBits CIP) présentera les quatre modules dans un seul tableau de bord, avec une ouverture de session unique, des notifications intégrées et la possibilité de communiquer entre les modules.

RevBits, dont le siège social est situé à Mineola, New York, possède également des bureaux à Princeton, New Jersey, à Boston, Massachusetts, et à Anvers, en Belgique. Pour de plus amples renseignements sur RevBits, veuillez visiter la page www.revbits.com/aboutrevbits.

À propos des Cyber Defense Awards

Pour une 8e année consécutive, Cyber Defense Magazine honore les innovateurs en matière de cybersécurité, en l'occurrence dans le cadre des Black Unicorn Awards de 2020, le tout par l'intermédiaire de sa plateforme Cyber Defense Awards. Le jury chargé de décerner ces prix prestigieux lors de la compétition de cette année se composait d'acteurs chevronnés, de pionniers et de créateurs de marché du domaine de la cybersécurité, à savoir Gary Miliefsky de CDMG, Robert R. Ackerman fils d'Allegis Cyber et David DeWalt de NightDragon, en plus du juge émérite et fort apprécié Robert Herjavec, du Groupe Herjavec. Pour consulter la liste complète des 100 meilleures jeunes entreprises de cybersécurité de 2020, veuillez visiter le site https://cyberdefenseawards.com/top-100-cybersecurity-startups-for-2020/

À propos du Cyber Defense Magazine

Le Cyber Defense Magazine a été fondé en 2012 par Gary S. Miliefsky, leader d'opinion, inventeur et entrepreneur mondialement reconnu dans le domaine de la cybersécurité, et demeure la source première d'information sur la sécurité de la technologie de l'information. Le magazine est géré et publié par et pour des professionnels de la sécurité de l'information respectueux de l'éthique, honnêtes et passionnés. Notre mission est de diffuser des connaissances de pointe, de rapporter des histoires vécues et de décerner des prix en vue de reconnaître les idées, produits et services jugés les meilleurs de l'industrie de la technologie de l'information. Nous publions chaque mois, en ligne, des versions électroniques gratuites du magazine; nous produisons aussi des éditions imprimées limitées exclusivement pour les conférences RSA, BlackHat et IPEXPO, et pour nos abonnés payants. Apprenez-en davantage sur nous en consultant la page http://www.cyberdefensemagazine.com. Le Cyber Defense Magazine est un membre fier du Cyber Defense Media Group.

