Connecté pour le meilleur : l'attachement d'AACSB à l'impact sociétal positif





La plus grande alliance au monde pour l'enseignement du commerce entend mettre en évidence des changements très concrets

TAMPA, Floride, 4 août 2020 /PRNewswire/ -- AACSB International (AACSB) réitère son attachement aux études de commerce et à la création de changements sociétaux positifs, démontrant que les écoles de commerce sont connectées pour le meilleur. AACSB est à la tête des conversations concernant le rôle des écoles de commerce comme moteur du bien dans la société, une composante essentielle de ses normes d'accréditation commerciale 2020 annoncées récemment, à commencer par un document d'information intitulé « Connected for Better: Exploring the Positive Societal Impact of Business Schools » (Connecté pour le meilleur : explorer l'impact sociétal positif des écoles de commerce).

« Avoir un impact sociétal positif est la caractéristique incontournable d'une école de commerce de qualité, les écoles accréditées AACSB étant dans le peloton de tête », explique Caryn L. Beck-Dudley, PDG d'AACSB. « En tant que facilitateur et rassembleur au sein du secteur de l'enseignement du commerce, AACSB est très heureuse d'intensifier les formidables efforts de ses membres dans les communautés qu'elle dessert, localement et mondialement. Ensemble, nos relations permettront d'instaurer des partenariats agiles et innovants chez les apprenants, au sein des universités, et dans les entreprises et les pouvoirs publics pour le plus grand bien de la société. »

Ancrée dans les thèmes de sa stratégie Collective Vision for Business Education (une vision collective pour l'enseignement du commerce), AACSB identifie cinq domaines dans lesquels les écoles de commerce peuvent avoir un impact sociétal positif :

Afin d'encourager les collaborations entre les écoles de commerce, leurs partenaires et leurs parties prenantes, le document d'information d'AACSB offre un cadre permettant aux écoles de commerce de définir, comprendre et avoir l'impact qu'elles recherchent grâce à une gestion stratégique, à des expériences d'apprentissage, à un leadership éclairé et à la recherche, et à des actions et des priorités. Elle identifie également des stratégies communes auxquelles sont confrontées les écoles de commerce lorsqu'il s'agit de définir et de mesurer l'impact sociétal, et elle offre des exercices pour guider les conversations sur la question.

Au cours des 12 prochains mois et au-delà, AACSB continuera de nouer des liens avec les groupes concernés à l'international en partageant des informations et des initiatives ? y compris celles faisant intervenir des anciens élèves influents et galvanisant les innovations ? pour mettre en évidence les efforts dans l'enseignement du commerce visant à être connecté pour le meilleur. Pour lire le document d'information et en savoir davantage, rendez-vous sur aacsb.edu/societal-impact.

À propos d'AACSB International

Créée en 1916, AACSB est la plus vaste alliance au monde du secteur des études commerciales qui met en rapport les enseignants, les apprenants et les entreprises pour créer la future génération d'éminents chefs de file. Présente dans plus de 100 pays et territoires, AACSB favorise l'engagement, accélère l'innovation et intensifie l'impact des études commerciales. Pour découvrir comment l'AACSB transforme le secteur des études commerciales dans l'intérêt de la société, rendez-vous sur aacsb.edu.

