« Maillées pour mieux se porter » : l'AACSB met pleins feux sur l'impact positif sur la société





La plus grande alliance mondiale de l'enseignement commercial entend bien mettre en évidence les changements influents / marquants / à forte incidence

TAMPA, Floride, 4 août 2020 /CNW/ - L'AACSB International (AACSB) annonce l'engagement réaffirmé de l'enseignement commercial à créer un changement sociétal positif et à s'y employer, démontrant ainsi que les écoles de commerce sont maillées pour mieux se porter. L'AACSB mène en ce moment des discussions sur le rôle des écoles de commerce en tant que force du bien dans la société, une composante essentielle des normes d'accréditation des entreprises 2020 récemment annoncées, à commencer par un document d'information intitulé « Connected for Better: Exploring the Positive Societal Impact of Business Schools. » (Maillées pour mieux se porter : explorer l'impact positif des écoles de commerce sur la société)

L'une des caractéristiques déterminantes d'une école de commerce digne du nom, les écoles accréditées par l'AACSB ouvrant la voie, est de donner la preuve de son impact positif sur la société », a déclaré Caryn L. Beck-Dudley, présidente et chef de la direction de l'AACSB. « En tant que maillon et facilitatrice au sein du secteur de l'enseignement commercial, l'AACSB est ravie d'amplifier les efforts exceptionnels que déploient ses membres au service des collectivités, où ils sont présents, au niveau tant local que mondial. Ensemble, nos relations engendreront des partenariats agiles et inventifs entre les apprenants, au sein des universités et entre les entreprises et les pouvoirs publics au plus grand bénéfice de la société. »

En se fondant sur les thèmes qui animent sa vision collective de l'enseignement commercial, l'AACSB distingue cinq domaines d'intervention où les écoles de commerce peuvent engendrer un impact sociétal positif, c'est-à-dire qu'elles peuvent :

Mettre en relation les entreprises, les collectivités et les pouvoirs publics pour aboutir à des résultats

les entreprises, les collectivités et les pouvoirs publics pour aboutir à des résultats Résoudre les problèmes en se fondant sur la mise en commun des connaissances et la recherche

les problèmes en se fondant sur la mise en commun des connaissances et la recherche Former des leaders orientés vers la réalisation d'objectifs et dont l'ambition est de relever les défis les plus difficiles

des leaders orientés vers la réalisation d'objectifs et dont l'ambition est de relever les défis les plus difficiles Créer des pôles d'apprentissage continu pour promouvoir la prospérité et dynamiser les économies

des pôles d'apprentissage continu pour promouvoir la prospérité et dynamiser les économies Inspirer des innovations qui ont le pouvoir de changer le monde

Pour susciter les collaborations entre les écoles de commerce, leurs partenaires et leurs parties prenantes, l'AACSB, dans son document d'information, présente un cadre devant permettre aux écoles de commerce de définir, de comprendre et de réaliser l'impact qu'elles souhaitent avoir par une gestion stratégique, des expériences d'apprentissage, un leadership éclairé et la recherche, ainsi que des efforts de sensibilisation et les priorités en la matière. D'autre part, le document recense les défis communs auxquels les écoles de commerce sont confrontées dans la définition et la mesure de l'impact sociétal et propose des exercices qui serviront d'amorce de discussion à ce sujet.

Au cours des 12 prochains mois et au-delà, l'AACSB poursuivra le dialogue avec les groupes intéressés à l'échelle mondiale en faisant part de ses éclairages et initiatives -- y compris deux qui mettent en scène des anciens élèves influents et des innovations inspirantes -- pour souligner les efforts déployés par l'enseignement commercial pour être mieux en phase. Pour prendre connaissance du document d'information et en savoir davantage, rendez-vous sur aacsb.edu/societal-impact.

À propos de l'AACSB International

L'AACSB, fondée en 1916, la plus grande alliance de l'enseignement commercial au monde, met en relation les éducateurs, les apprenants et les entreprises pour former la prochaine génération de leaders de grande envergure. Présente dans plus de 100 pays et régions, l'AACSB inspire l'engagement, accélère l'innovation et en amplifie les répercussions sur l'enseignement commercial. Pour en savoir plus sur la façon dont l'AACSB en vient à transformer l'enseignement commercial pour améliorer la société, consultez notre site Web à l'adresse aacsb.edu.

