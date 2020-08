Medela s'associe à The Wellbeing Foundation Africa pour lutter contre la mortalité infantile et améliorer les taux d'allaitement au Nigeria





L'initiative Medela Cares vise à lutter contre la malnutrition et les faibles taux d'allaitement au Nigeria en se concentrant sur les soins d'allaitement proposés aux mères de nourrissons dans les unités de soins intensifs néonatals (USIN)

BAAR, Suisse, 4 août 2020 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement, Medela , la marque de tire-lait la plus populaire, la plus recommandée par les médecins et la plus utilisée dans les hôpitaux1, a annoncé avoir noué un nouveau partenariat avec The Wellbeing Foundation Africa (WBFA) afin d'améliorer le soutien à l'allaitement maternel et les ressources disponibles à cet effet dans les unités de soins intensifs néonatals (USIN) au Nigeria.

Dans le cadre de ce partenariat, Medela et The Wellbeing Foundation Africa uniront leurs efforts afin d'améliorer le soutien offert aux nouvelles mères au Nigeria en fournissant des informations et des formations spécifiques aux USIN concernant l'intérêt du lait maternel et les pratiques favorisant la production de lait pour un allaitement maternel de longue durée. Ce travail impliquera des soignants de première ligne, des organisations à but non lucratif et des agences gouvernementales.

« Acteur mondial de longue date de la recherche, des produits, des technologies et de l'innovation autour de l'allaitement maternel, Medela est pour The Wellbeing Foundation Africa un partenaire idéal dans sa quête pour améliorer la prévalence de l'allaitement maternel au Nigeria et son travail de soutien aux USIN », a déclaré Son Excellence Toyin Ojora Saraki, fondatrice et présidente de The Wellbeing Foundation Africa. « Veiller à ce que les nouvelles mères soient pleinement accompagnées dans leur allaitement n'est pas seulement essentiel pour la santé et le bien-être du bébé, c'est également un travail qui s'inscrit dans chacun des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies.

Le Nigeria se classe au 6e rang mondial en matière de mortalité infantile et les complications liées à la prématurité sont la principale cause de décès2. Chez les enfants de moins de 5 ans, 47 % des décès surviennent au cours des 28 premiers jours de la vie et nombre d'entre eux pourraient être évités en améliorant la nutrition des nouveau-nés grâce au lait maternel3. Le Nigeria présente actuellement l'un des taux d'allaitement les plus bas au monde. Seulement 17 % des mères y allaitent de manière exclusive leurs enfants jusqu'à 6 mois4. Pour améliorer ces statistiques, les Nations Unies se sont fixé l'objectif mondial d'atteindre un taux d'allaitement maternel de 50 % d'ici 20305. Medela espère contribuer à la réalisation de cet objectif grâce à ce partenariat avec la WBFA.

En tant que membre du Pacte mondial des Nations Unies et de l'initiative Every Women, Every Child (chaque femme, chaque enfant) des Nations Unies, Medela se mobilise en s'associant avec des organisations pour améliorer les taux d'allaitement à l'échelle mondiale afin d'atteindre les objectifs d'allaitement fixés pour 2030. Le nouveau programme mondial de responsabilité sociale des entreprises de Medela, Medela Cares, vise à améliorer la vie des mères, des bébés et des patients par l'éducation et le soutien, ainsi que par la technologie, la recherche et les services.

« La recherche nous montre que le lait maternel est essentiel à la croissance et à la santé globale des nouveau-nés et qu'il s'agit d'un moyen peu coûteux et très efficace pour éviter les décès infantiles », a déclaré Annette Brüls, PDG mondiale de Medela. « Nous sommes ravis de nous associer avec The Wellbeing Foundation Africa dans le cadre de notre mobilisation en faveur du mouvement des Nations Unies « Every Woman, Every Child » afin de fournir aux mères un meilleur soutien à l'allaitement et ainsi d'améliorer l'alimentation et la santé des nourrissons au Nigeria.

Le partenariat débutera le 7 août 2020 par un webinaire sur l'allaitement maternel dans les pays à haut risque, une table ronde avec Son Excellence Toyin Saraki, fondatrice de la WBFA, Annette Brüls, PDG de Medela, la professeure Diane Spatz, PhD, RN-BC, FAAN, et Rita Momoh, sage-femme en chef à la WBFA, animée par Tolu Adeleke, fondatrice de Tolu The Midwife Healthcare Solutions et PDG de Maternity Hub (Nigeria). Ce groupe discutera de la nécessité de lutter contre la mortalité infantile et expliquera comment il est possible de soutenir les sages-femmes et les mères afin de favoriser l'allaitement maternel dans les pays à haut risque comme le Nigeria. Pour vous inscrire à ce webinaire, rendez-vous sur https://bit.ly/3145E9T .

* Sondage IQVIA ProVoice ; septembre 2018 - août 2019. Rapport 2018 de Medela sur l'alimentation au lait maternel aux États-Unis.

À propos de Medela et de Medela Cares

Avec son siège social à Baar, en Suisse, et des installations de production et d'entreposage à Baar (Suisse), McHenry (Illinois, États-Unis) et Changzhou (Chine), Medela aide des millions de mères, bébés et patients dans 100 pays du monde entier à travers ses solutions technologiques d'aspiration médicale. Medela est une entreprise familiale de dispositifs médicaux qui place la recherche au coeur de ses activités. Pour plus d'informations sur Medela, la société et son offre de produits, consultez Medela.com.

Avec l'initiative Medela Cares, Medela a aligné ses stratégies et activités sur les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies, auquel elle a adhéré en 2020. Medela Cares s'emploie à trouver des solutions aux problèmes mondiaux, tels que la santé maternelle et infantile pendant des transitions critiques comme le retour au travail, le retour à la maison après le séjour à l'hôpital ou l'aide à la création du lien entre la mère et son bébé dans les unités de soins intensifs néonatals (USIN), en accordant une attention particulière aux populations sous-représentées et en difficulté. Medela Cares fournit des produits et des ressources pédagogiques aux organisations à but non lucratif dont le travail va dans le sens de ces objectifs. Pour plus d'informations sur Medela Cares, la société et ses produits, consultez Medela.com.

À propos de The Wellbeing Foundation Africa

The Wellbeing Foundation Africa a été fondée en 2004 par Son Excellence Mme Toyin Ojora Saraki dans le but d'améliorer la santé des femmes, des nourrissons et des enfants. Les activités de la WBFA consistent en des programmes et un travail de sensibilisation. Elle intervient au Nigeria et dans le monde entier. Au Nigeria, plus de 200 000 femmes ont participé aux cours « MamaCare », le programme phare de la WBFA. Les sages-femmes de la WBFA changent la vie des mères, de leurs enfants et de leurs communautés en dispensant des formations en soins de santé à la hauteur des standards internationaux. En 2018, l'organisation a lancé un programme WASH (eau, assainissement et hygiène) et a travaillé aux côtés de partenaires tels que Global Water 2020 pour sauver des vies et atteindre les objectifs de santé mondiaux des pays dans lesquels elle intervient. Pour de plus amples informations, consultez https://www.wbfafrica.org.

