Un accès rapide et facile à l'intégralité de votre contenu en continu grâce au nouveau Lecteur Bell

MONTRÉAL, le 4 août 2020 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui le lancement du Lecteur Bell, sa plus récente innovation en matière de services Télé. Ce nouvel appareil de lecture en continu 4K HDR tout-en-un Android permet aux clients d'utiliser Alt Télé pour regarder leurs émissions en direct, leurs films et leur contenu sur demande préférés sur leur grand écran. Il leur permet également d'accéder aux services de lecture en continu les plus populaires ainsi qu'à des milliers d'applications sur Google Play.

Le Lecteur Bell au format ultra compact (6,5 cm x 6,5 cm) offre maintenant aux clients des services Télé au Québec et en Ontario un accès unique aux applications Alt Télé, Crave, CTV, Télé Fibe, Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN, hayu, ICI TOU.TV, CBC Gem, Tubi et bien d'autres. Le Lecteur Bell propose également Google Play pour accéder à des milliers d'applications et la télécommande de l'appareil est munie d'une touche qui permet d'utiliser l'assistant Google. De plus, le Lecteur Bell permet de diffuser vos propres vidéos et autres contenus de vos appareils mobiles à votre téléviseur grâce à Chromecast intégré.

« En tant que plus important fournisseur de services de télévision au Canada et chef de file de l'innovation en matière de télévision, de lecture en continu et de contenu, Bell est fière de faire passer l'expérience de visionnement au niveau supérieur grâce au Lecteur Bell et à Alt Télé, a déclaré Rizwan Jamal, président, services résidentiels de Bell. Le Lecteur Bell, petit mais puissant, représente une avancée majeure pour ce qui est d'offrir une façon simple et pratique d'accéder au contenu que vous voulez, sur l'écran de votre choix. »

Offert aux clients au Québec et en Ontario, le Lecteur Bell 4K HDR est compris sans frais dans les nouveaux abonnements Alt Télé Plus pour une durée de 6 mois. Il peut également être acheté séparément au prix de 79,95 $ en ligne ou dans les magasins Bell et La Source. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web Bell.ca/LecteurBell.

Le Lecteur Bell s'ajoute à la vaste gamme de services et d'innovations en matière de contenu exclusifs à Bell Télé. Parmi ceux-ci figurent l'application Télé Fibe primée, qui permet de regarder la télévision sur n'importe quel écran et d'utiliser les fonctionnalités permettant de mettre sur pause et reculer une émission en direct, et Alt Télé , le service de télévision en direct et en continu de Bell qui fonctionne avec une application.

