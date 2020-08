Dévoilement intégral de la Mazda3 Turbo 2021





Le groupe Aéro sport livrable met davantage en exergue le style aérodynamique du véhicule tout en rehaussant ses performances raffinées.

RICHMOND HILL, ON, le 4 août 2020 /CNW/ - La Mazda3 Turbo 2021 a suscité de vives émotions auprès des propriétaires et des adeptes de véhicules Mazda lors de son lancement au mois de juillet. Mazda Canada inc. (MCI) procède aujourd'hui au dévoilement intégral de la Mazda3 Turbo 2021 au moyen d'une vidéo de lancement et d'une galerie d'images.

En plus d'être généreusement équipée et d'arborer un style élégant, la Mazda3 Turbo abrite sous son capot un impressionnant moteur turbo Skyactiv-G de 2,5 litres pouvant générer une puissance de 250 chevaux et un couple de 320 livres-pied avec de l'essence Super (ou une puissance de 227 chevaux et un couple de 310 livres-pied avec de l'essence ordinaire), et comporte de série la transmission intégrale i-Activ. Le summum de la sophistication!

La Mazda3 Sport GT Turbo avec groupe Premium montrée dans la vidéo de lancement est dotée du groupe Aéro sport livrable, qui vient rehausser son design primé en lui conférant une allure plus audacieuse. Ce groupe accessoire est offert auprès de tous les concessionnaires Mazda et comprend quatre éléments : un déflecteur d'air avant, un aileron de toit arrière, un diffuseur arrière et des prolongements de seuil de porte. De plus, il convient à tous les modèles Mazda3 2021. Il est également possible de commander sur tous les modèles Mazda3 les nouvelles roues de 18 pouces BBS forgées au fini Noir lustré qui sont présentées dans la vidéo de lancement et la galerie d'images. Vous pouvez consulter le site Web Mazda.ca ou vous adresser à un concessionnaire Mazda près de chez vous pour consulter la liste complète d'accessoires et effectuer votre commande1.

Grâce aux nombreuses options livrables qui suscitent de l'intérêt pour la Mazda3 2021, tous les admirateurs de véhicules Mazda sauront trouver la voiture à hayon ou la berline qui convient le mieux à leur style de vie. La Mazda3 2021 est offerte à un PDSF de départ de 20 500 $, alors que la Mazda3 Turbo est offerte à un PDSF initial de 32 900 $. Veuillez visiter le site Web https://www.mazda.ca/fr/chez-mazda/2021-mazda3-turbo/ pour connaître les plus récentes informations sur la Mazda3 Turbo, qui est attendue dans les concessions à la fin de cette année.

GROUPES ACCESSOIRES :

Groupe Aéro sport de la Mazda3 2 899 $ Roues de 18 pouces BBS forgées au fini Noir lustré Prix à déterminer

Mazda Canada inc. supervise les ventes et le marketing, ainsi que le service à la clientèle et le service des pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site web des médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

1 Le prix « de départ » des accessoires exclut les taxes, les frais d'installation et tous autres frais exigibles par le concessionnaire. Le prix réel du concessionnaire peut varier. Dans certains cas, des pièces en supplément de celles illustrées seront nécessaires pour l'installation. Dans tous les cas, nous recommandons de faire appel à votre concessionnaire Mazda pour une installation professionnelle. Visitez votre concessionnaire Mazda pour obtenir tous les détails sur les produits et leur disponibilité.

SOURCE Mazda Canada Inc.

