Onyx CenterSource lance des solutions de carte virtuelle sans contact

DALLAS, 4 août 2020 /CNW/ -- Onyx CenterSource , un fournisseur mondial de paiements interentreprises et de veille commerciale chef de file au secteur hôtelier, a annoncé aujourd'hui le lancement de solutions de paiement par carte de crédit virtuelle pour ses clients de l'hôtellerie et du voyage dans le monde entier.

Les paiements par carte de crédit virtuelle permettent aux données sensibles de rester anonymes et sécurisées lorsque les paiements sont effectués. Outre une sécurité renforcée, ce mode de paiement permet également un meilleur contrôle de la transaction et un paiement simplifié et sans contact.

« Les paiements par carte de crédit virtuelle sont de plus en plus populaires en raison de leur sécurité et de leur facilité d'utilisation », a déclaré Mark Dubrow, chef de la direction d'Onyx CenterSource. « Onyx surveille de près les capacités des cartes de crédit virtuelles. L'offre de ces cartes à nos clients comme forme alternative de paiement au lieu de chèques papier présentera des avantages à tous les niveaux, en particulier lorsque le secteur de l'hôtellerie se sera remis des effets de COVID-19. »

Outre une sécurité améliorée des données, les cartes de crédit virtuelles offrent aux utilisateurs des règles de paiement dynamiques qui vérifient l'exactitude des montants facturés, augmentant le contrôle des comptes fournisseurs, a-t-il déclaré. « Les agences de voyages qui recevront des paiements par carte de crédit virtuelle bénéficieront de traitements accélérés et d'un paiement sans contact. Ces éléments sont encore plus importants alors que les secteurs de l'hôtellerie et du voyage se remettent de la pandémie. »

Les paiements par carte de crédit virtuelle sont automatisés pour le compte des clients d'hôtel et envoyés électroniquement aux agences de voyages, ce qui rend l'ensemble du processus de paiement automatisé et sans contact, ajoute Brian Clubb, vice-président principal des produits et du marketing chez Onyx CenterSource.

« Alors que nous nous adaptons tous à la nouvelle norme, nous sommes heureux d'offrir une alternative aux paiements par chèque papier à nos nombreux clients qui font la transition vers un environnement de télétravail », a-t-il déclaré.

Pour en savoir plus sur les paiements par carte de crédit virtuelle et sur leur prise en charge des paiements interentreprises, visitez https://www.onyxcentersource.com/get-started/ .

À propos d'Onyx CenterSource

Onyx CenterSource est un chef de file mondial dans la fourniture de solutions de paiements interentreprises et de veille commerciale au secteur de l'hôtellerie. La société s'emploie à nouer des relations durables avec ses partenaires et met sa passion à l'oeuvre pour offrir à ses clients un service de qualité, des renseignements consultatifs et des solutions rentables. Riche d'un héritage remontant à 1992, l'entreprise facilite chaque année plus de 2,1 milliards de dollars de paiements en partenariat avec plus de 150 000 hôtels et 200 000 fournisseurs de réservations de voyage dans 160 pays. Outre son siège à Dallas, Onyx CenterSource a des centres régionaux à Séville, en Espagne, et Tønsberg, en Norvège.

