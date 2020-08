COLD & FLU GUARDtm, une barrière organique moderne, désactive >99,99 % des virus enveloppés en quelques minutes





BROSSARD, QC, le 4 août 2020 /CNW Telbec/ - Oral Science International (OSI) annonce que COLD & FLU GUARDtm, un vaporisateur formant une barrière protectrice dans la bouche et le nez, a éliminé 99,94 % des virus enveloppés lors d'un test réalisé par Microbiological Solutions Limited (MSL), UK utilisant une méthodologie reconnue pour le domaine médical.

COLD & FLU GUARDtm est un instrument médical, disponible au Canada et en Europe en tant que vaporisateur buccal et nasal, formant une barrière protectrice contre de multiples pathogènes. Il permet à toute personne de vivre sa vie en confiance. Parce qu'aujourd'hui, être malade n'est plus une option.

COLD & FLU GUARDtm contient une formulation brevetée de bioflavonoïdes à base d'extraits d'agrumes nommée Flavobactm. Des études réalisées par des laboratoires indépendants ont démontré l'efficacité de Flavobactm contre les virus respiratoires les plus fréquents.

COLD & FLU GUARDtm a été conçu pour être appliqué directement au niveau des voies respiratoires les plus exposées aux infections virales, soit la gorge et le nez.

« Lors de cette étude in-vitro réalisée par MSL, UK, COLD & FLU GUARDtm a éliminé 99,94 % des virus enveloppés testés en <5 minutes. Ces nouvelles données renforcent les études anti-virales précédentes qui démontraient que Flavobactm, un ingrédient clé de COLD & FLU GUARDtm, élimine le coronavirus humain, le virus de l'influenza, le rhinovirus ainsi que le VRS, incluant les souches les plus fréquentes de virus du rhume et de la grippe telles que le H5N1 (grippe aviaire), le H1N1 (grippe porcine) et le SRAS-CoV », a déclaré Dr. Michael Glogauer, chef des affaires scientifiques chez Oral Science International.

« Ces nouvelles données solidifient le pouvoir de COLD & FLU GUARDtm pour éliminer rapidement les virus enveloppés, ce qui en fait une alternative efficace et simple à utiliser pour protéger contre les pathogènes pénétrant la bouche et le nez », a affirmé Christian Sauvageau, président d'Oral Oral Science International. « Nous croyons fermement que COLD & FLU GUARDtm démontrera la même efficacité contre tous les virus du rhume et de la grippe, incluant le SRAS-CoV-2 », a ajouté M. Sauvageau.

Pour plus d'informations sur Cold & Flu Guardtm, visitez www.oralscience.com/fr/produits/cold_flu_guard/.

Pour plus d'informations sur Flavobactm, visitez www.oralscience.com/fr/ingredients/flavobac/.

Nom de la compagnie: Oral Science International Inc.

À propos de la compagnie: Oral Science International est une compagnie émergente et motivée par l'innovation, affiliée à Oral Science Inc. CANADA et dédiée à développer et commercialiser des biotechnologies innovatrices se voulant des solutions aux infections buccales et nasales ainsi qu'à l'inflammation. Oral Science International est constituée d'une équipe forte de leaders passionnés et engagés à offrir des technologies innovatrices en santé bucco-dentaire ainsi que pour le contrôle des infections, et ce, afin d'améliorer la qualité de vie des personnes de tous les âges. Nous priorisons nos efforts sur le bien-être de nos employés et de nos clients, et nous procurons aux marchés mondiaux des produits sécuritaires, de valeur et faciles à utiliser. Notre engagement envers l'innovation, les partenariats et l'excellence est bâti sur une fondation dont la culture valorise grandement la collaboration. Nous sommes dédiés à un développement basé sur l'expérience clients et les données probantes. Nous sommes guidés par une recherche exhaustive que nous partageons à travers des publications, des présentations ainsi qu'une collaboration avec l'ensemble des parties prenantes.

SOURCE Oral Science International

Communiqué envoyé le 4 août 2020 à 08:00 et diffusé par :