Spindiag nomme Winston Griffin au poste de directeur financier en vue d'appuyer sa stratégie financière mondiale et d'expansion du marché

FREIBURG IM BREISGAU, Allemagne, 4 août 2020 /PRNewswire/ -- Spindiag GmbH, une société de diagnostics in vitro qui se consacre à la conception d'un système d'analyse rapide hors laboratoire détectant les pathogènes viraux et bactériens, notamment le SARS-CoV-2, a annoncé aujourd'hui qu'elle nommait Winston Griffin au poste de directeur financier de la société. Winston Griffin s'est joint à Spindiag après avoir occupé les fonctions de vice-président, Finances et comptabilité ? Europe, au sein de l'entreprise américaine de biens de consommation Procter & Gamble (P&G), dans le cadre desquelles il supervisait tous les marchés de l'Union européenne et de l'Europe de l'Est pour le portefeuille des produits de soins de beauté de P&G. Dans son nouveau rôle, il sera responsable de développer et de mettre en oeuvre la stratégie à long terme de Spiandag en matière de finances et d'expansion du marché. Winston Griffin prend ses fonctions le 3 août 2020.

Daniel Mark, PhD, PDG et cofondateur de Spindiag GmbH, a déclaré : « Je suis ravi que Winston se joigne à Spindiag en tant que directeur financier. Sa nomination marque pour nous le passage réussi d'une étape importante vers l'atteinte de notre objectif de devenir une société de diagnostics in vitro, après avoir accompli avec succès quatre phases de financement au cours des trois dernières années. Son expérience internationale approfondie dans le domaine de la finance mondiale et de la comptabilité sera déterminante, alors que nous nous préparons à lancer sur le marché notre système Rhonda d'analyse rapide hors laboratoire, et que nous développons la stratégie financière à long terme de Spindiag. »

Winston Griffin, directeur financier de Spindiag GmbH, a déclaré : « Je suis ravi d'aider à établir et à diriger l'organisation financière de Spindiag afin de contribuer au succès futur de la société, alors qu'elle progresse vers l'étape suivante de sa stratégie de développement. »

Winston Griffin met à la disposition de la société son expérience approfondie en financement des entreprises, planification et analyse financière, fiscalité, planification stratégique et gestion des risques, outre ses excellentes compétences en gestion des fusions et acquisitions et en contrats de licences qu'il a acquises au cours de ses 30 années de service chez Procter & Gamble.

Il a commencé sa carrière comme analyste financier en Amérique latine, et a travaillé au Pérou et au Mexique avant d'occuper les fonctions de directeur financier de P&G au Brésil. Il a ensuite été nommé directeur financier de l'unité mondiale des Soins de santé de P&G et, en plus d'assumer ses responsabilités en matière de finances et de comptabilité, il appuyait également le Groupe Octroi de licences ? Soins de santé de l'entreprise. En tant que vice-président, Finances et comptabilité pour la région de l'Europe centrale, du Moyen-Orient et de l'Afrique (ECMOA), Winston Griffin a joué un rôle déterminant dans la gestion de l'essor de P&G dans 70 marchés émergents. Avant d'être nommé directeur financier, Finances et comptabilité, de P&G pour la région de l'Europe, il a occupé des postes de direction internationale aux É.-U, notamment à la direction des finances des unités de soins à domicile de l'entreprise.

Avant de se joindre à Spindiag, Winston Griffin a occupé des fonctions d'administration opérationnelle à Swiss Precision Diagnostics, une coentreprise établie entre P&G et Abbott.

À propos de Spindiag

Spindiag GmbH est une société basée à Freiburg/Breisgau, en Allemagne, fondée en 2016 par une équipe d'experts de renommée internationale dans les domaines des microfluidiques, de la technologie de laboratoire sur puce et des sciences de la vie. En se basant sur la technologie exclusive des microfluidiques découverte au Hahn-Schickard Institute for Microanalytical Systems, Spindiag développe le système d'analyse rapide Rhonda, entièrement automatisé, en tant que plateforme durable pour diagnostiquer les maladies infectieuses. La société prévoit de mettre en marché son système d'analyse rapide de détection du SARS-CoV-2 pour un usage hors laboratoire, qui constituera son premier produit. Depuis sa fondation, la société a reçu un total de 24,9 millions d'euros (27,1 millions de dollars américains) dans le cadre de quatre phases de financement, afin de financer le développement du produit et la préparation à l'introduction sur le marché. Au mois d'avril 2020, Spindiag a reçu un financement supplémentaire de 6 millions d'euros du gouvernement de l'État de Baden-Wuerttemberg pour promouvoir le développement de son analyse rapide de détection du SARS-CoV-2. La technologie novatrice de Spindiag a été reçu plusieurs prix de la part d'experts du secteur des soins de santé, notamment le prix CODE_n, accordé par B. Braun, et le prix health-i, accordé par Techniker Krankenkasse et Handelsblatt. La société est certifiée EN ISO 13485. www.spindiag.de

Rhonda est une marque déposée de Spindiag GmbH.

