Moody's Analytics se voit à nouveau décerner des prix dans la catégorie IFRS 9 aux Risk Technology Awards

Pour la seconde année consécutive, Moody's Analytics a remporté un Risk Technology Award dans les catégories suivantes : IFRS 9 ? Enterprise Solution of the Year et IFRS 9 ? ECL Modelling Solution of the Year. Ces deux prix IFRS 9 portent à sept le nombre de récompenses décrochées par Moody's Analytics lors de l'édition 2020 des Risk Technology Awards.

La complexité conférée aux rapports financiers par la norme comptable IFRS 9 s'est avérée être un défi d'envergure. Évaluer et rendre compte des futures performances des portefeuilles de crédit a contraint les entreprises à recourir à de nouveaux processus financiers ainsi qu'à de nouvelles données et analyses. Les solutions de Moody's Analytics pour répondre à la norme IFRS 9 sont modulables et flexibles, afin d'aider les institutions de toute taille à s'y conformer tout en renforçant leur gestion du risque et leurs processus de prise de décisions.

La plateforme ImpairmentStudiotm conforme à la norme IFRS 9 constitue l'élément central de notre offre. Ce logiciel basé sur le cloud permet aux clients d'automatiser leurs analyses de dépréciation tout en gérant et en surveillant efficacement les pertes de crédit attendues. La solution comprend nos modèles, données, scénarios, et prévisions économiques primés.

« Nous sommes honorés de remporter à nouveau ces deux prix », a déclaré Cris deRitis, économiste en chef adjoint de Moody's Analytics. « Les bouleversements causés par l'épidémie de COVID-19 nous rappellent que les pertes de crédit attendues devant être calculées dans le cadre de la norme IFRS 9 sont susceptibles de changer rapidement et de façon considérable en raison des diverses orientations pouvant être prises par l'économie. Cette situation met également en évidence l'importance d'utiliser des outils d'analyse de dépréciation flexibles qui débouchent sur des prévisions fiables pour une gestion efficace du risque. Ces prix témoignent de nos capacités à être leader du marché. »

Les Risk Technology Awards récompensent des entreprises exceptionnelles qui font avancer le secteur dans les domaines de l'ALM, du crédit, des risques opérationnels et de la gestion des risques d'entreprise.

Cette victoire vient s'ajouter à la liste toujours plus longue des prix et récompenses du secteur décernés à Moody's Analytics.

Moody's Analytics fournit des renseignements financiers et des outils d'analyse pour aider les responsables d'entreprises à prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Notre vaste expertise en matière de risque, nos importantes ressources d'information et notre utilisation novatrice de la technologie soutiennent nos clients afin qu'ils évoluent avec confiance sur un marché en pleine mutation. Nous sommes connus pour nos solutions primées à la pointe du secteur, qui comprennent des services de recherche, de données, logiciels et professionnels, regroupés pour offrir une expérience client fluide. Nous créons la confiance dans des milliers d'organisations à travers le monde grâce à notre engagement envers l'excellence, notre approche ouverte d'esprit et l'attention que nous portons à la satisfaction des besoins de nos clients. Pour de plus amples informations relatives à Moody's Analytics, visitez notre site Internet ou retrouvez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody's Corporation, qui a déclaré un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 300 personnes dans 40 pays.

