Huawei annonce le lancement mondial de HUAWEI GameCenter, une nouvelle plateforme de jeux pour appareils





BEIJING, 3 août 2020 /CNW/ - Huawei a annoncé aujourd'hui le lancement de HUAWEI GameCenter, sa plateforme officielle de services et de distribution de jeux, et ce, dans 33 pays et régions (Asie Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient, Afrique entre autres), une plateforme conçue pour fédérer les communautés de jeu mobile autour de contenus et de récompenses à forte valeur ajoutée et grâce à laquelle les utilisateurs Huawei, en téléchargeant HUAWEI GameCenter via AppGallery, peuvent bénéficier d'une expérience ludique encore plus enrichissante.

Un nouveau monde de jeu à la carte offrant une expérience ludique intense inédite

Étant une plateforme de services de jeu à guichet unique, tremplin vers une expérience ludique incomparable, GameCenter procure aux joueurs une satisfaction enrichissante grâce à une offre à deux volets : service contenu et détente-loisirs de l'utilisateur. Avec GameCenter, les joueurs peuvent accéder aux jeux en précommande, aux nouveaux jeux et aux jeux populaires. De plus, en jouant, ils peuvent profiter de forfaits et d'offres exclusives de jeux en ligne et, partant, relever leur profil, débloquer d'autres remises et se prévaloir d'avantages inouïs. Au premier rang des avantages figurent les suivants :

De la sortie des nouveautés à l'essai, soyez parmi les premiers à le savoir et à en profiter

GameCenter est la plateforme de lancement mondial des jeux vedettes en exclusivité sur la plateforme de Huawei : Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land et bien d'autres encore.

Les utilisateurs peuvent également y trouver d'autres nouveaux jeux tels que le jeu d'action Dynasty Legends : True Hero Rises from Chaos, Goddess MUA et bien d'autres encore.

Au nombre des jeux populaires que propose GameCenter pour le plaisir des consommateurs figurent Idle Heroes, The Origin of Chaos, Brain Out, AFK Arena, Rise of Kingdoms: Lost Crusade, Lords Mobile, Asphalt 9: Legends - Epic Car Action Racing Game, Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac, Perfect World et bien d'autres encore.

HUAWEI GameCenter procure aux utilisateurs plusieurs offres détente-loisirs exclusives. Par exemple, en jouant à Last Day Rules : Survival et Starship Legion-AMG, ils peuvent bénéficier de forfaits avantages exclusifs, tels que des pièces d'or et des accessoires à durée limitée, de quoi agrémenter encore plus le temps passé au jeu. En outre, d'autres avantages surprises à découvrir attendent les utilisateurs alors qu'ils explorent cette nouvelle plateforme de jeu.

Avec GameCenter, les développeurs peuvent attirer des joueurs du monde entier et les fidéliser tout en étant performants sur le plan commercial

Pour les développeurs tributaires de Huawei, le lancement de GameCenter offre la possibilité de se faire connaître auprès d'un vaste public, soit plus 700 millions d'utilisateurs de Huawei à l'échelle mondiale. Déjà, les développeurs HMS (Huawei Mobile Services), chiffrés à 1,6 million, confectionnent des expériences nouvelles et uniques qui intègrent les capacités puces-appareils-nuage de Huawei. Ces développeurs en exploitent également le potentiel pour attirer encore plus d'adeptes via l'écosystème HMS qui offre des capacités tous scénarios, des canaux de distribution mondiaux, une gestion et une assistance opérationnelles de bout en bout. Actuellement, HUAWEI GameCenter bénéficie de partenariats avec les géants mondiaux des jeux tels que Lilith Games, IGG, Gameloft, Forshow Games et d'autres encore.

Pour les développeurs du secteur des jeux, GameCenter leur apporte en outre de nombreux avantages, notamment ceux-ci :

Services d'évaluation professionnelle gratuits qui font bénéficier aux développeurs de jeux des appréciations locales provenant de régions d'outre-mer, autant d'éclairages qui les incitent à localiser leurs applications rendant ainsi les services de jeux plus pertinents et plus intéressants pour les joueurs de divers marchés

Assistance technique Huawei pour les développeurs qui se voient obligés d'intégrer leurs jeux à HMS Core, afin que cette intégration soit facilitée et efficace comme il se doit

Accès au programme « Shining-Star » qui prévoit un fonds d'incitation d'un milliard de dollars et offre divers services, en particulier un cycle de vie complet de développement d'applications, des fonds d'innovation axée sur le développement, la croissance du nombre d'utilisateurs, le marketing et d'autres aspects qui intéressent les développeurs.

Une part favorable des revenus réservée aux développeurs tributaires de Huawei, lesquels bénéficient en plus d'un espace publicitaire et promotionnel au sein de GameCenter leur permettant d'atteindre plus de consommateurs

Dans ses prochaines mises à jour de version, GameCenter proposera une communauté sociale intégrée à l'application. De cette manière, les joueurs pourront se servir de la plateforme pour se socialiser, se faire des amis et bâtir des communautés d'amateurs animés par les mêmes intérêts.

