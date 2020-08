OpenGate Capital renforce son équipe de direction avec une directrice financière titulaire





OpenGate Capital, une société internationale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui avoir élargi son équipe de direction avec l'ajout de Heather Malloy qui rejoint la société dès aujourd'hui en tant que directrice financière basée au bureau de Los Angeles.

Mme Malloy est une cadre titulaire spécialisée dans le financement par capital-investissement ; elle bénéficie d'une vaste expérience en stratégie d'entreprise, en structuration et en systèmes. Elle dispose également d'un bon bagage dans les rachats de contrôle, la dette senior, junior et mezzanine, le financement structuré et les titres adossés à des actifs. Avant de rejoindre OpenGate, Heather Malloy était consultante en gestion chez Riva Ridge Management, après avoir exercé les fonctions de chef de l'exploitation et directrice financière, chez Strattam Capital pendant six ans. Dans le cadre de ses responsabilités au sein d'OpenGate Capital, Mme Malloy sera chargée des questions financières et administratives d'OpenGate Capital, des fonds gérés par OpenGate et de la supervision financière des sociétés du portefeuille mondial d'OpenGate.

Andrew Nikou, fondateur et chef de la direction d'OpenGate, a déclaré : « OpenGate continue d'évoluer, et nous nous efforçons actuellement de renforcer nos processus institutionnels établis et d'accélérer la portée de nos investissements sur nos principaux marchés d'Amérique du Nord et d'Europe. Nous adaptons notre organisation pour favoriser la croissance, tout en conservant la culture d'équipe de notre entreprise. L'ajout de Heather Malloy représente une opportunité unique pour OpenGate d'alimenter sa stratégie. »

Mme Malloy est à l'image de l'équipe multiculturelle de l'entreprise, au sein de laquelle se côtoient 16 nationalités et où plus de 12 langues sont parlées. Mme Malloy est américaine et elle parle le français et l'espagnol.

Mme Malloy a confié pour sa part : « Je suis très heureuse d'intégrer les rangs d'OpenGate Capital aujourd'hui. La société ayant une stratégie de placement éprouvée, un portefeuille mondial de placements, et une base de commanditaires bien établie, et à l'heure où OpenGate est en pleine croissance, le moment est idéal pour tirer parti des processus financiers. Je suis ravie et honorée de m'être vu confier ce nouveau rôle, et je me réjouis à l'idée de travailler avec l'équipe et le portefeuille d'investissements. »

À propos d'OpenGate Capital

OpenGate Capital est une société internationale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'entreprises pour créer de la nouvelle valeur par le biais d'améliorations opérationnelles, de l'innovation et de la croissance. Fondée en 2005, OpenGate Capital a son siège à Los Angeles, en Californie, et des bureaux européens à Paris, en France.

Les professionnels d'OpenGate possèdent les compétences essentielles nécessaires pour acquérir, faire évoluer, gérer, construire et mener sur une plus grande échelle des entreprises performantes. À je jour, OpenGate Capital, grâce à ses placements de fonds et de legs, a procédé à plus de 30 acquisitions, y compris des démembrements d'entreprise, des rachats d'entreprise par les cadres, ainsi que des situations et des transactions spéciales avec des vendeurs privés en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus sur OpenGate, veuillez consulter www.opengatecapital.com.

