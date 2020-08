Consultation prébudgétaire 2021 - La population montréalaise invitée à se prononcer sur le prochain budget municipal





MONTRÉAL, le 3 août 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse Valérie Plante et le président du comité exécutif et responsable des finances, du capital humain, des communications corporatives, des affaires juridiques et de l'évaluation foncière et de la performance organisationnelle, Benoit Dorais, invitent les citoyen.ne.s de la métropole ainsi que les organismes montréalais à participer à la consultation prébudgétaire en prévision du dépôt du budget 2021.

Cette démarche fait suite à l'adoption unanime, en 2018, d'une motion des élu.e.s du conseil municipal pour que Montréal mette en place des consultations prébudgétaires annuelles. Ainsi, pour une deuxième année, cette démarche a été confiée à la Commission sur les finances et l'administration .

« Pour notre administration, la transparence et la démocratie participative sont des piliers indissociables d'une gestion responsable. À ce titre, nous voulons donner à la population montréalaise et aux organismes l'occasion de s'exprimer sur un nombre d'enjeux budgétaires qui nous concernent toutes et tous. Cet exercice démocratique permet de rapprocher les citoyen.ne.s du processus décisionnel. C'est également une occasion de mieux comprendre le processus budgétaire de la Ville, ses priorités et son fonctionnement », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

« Le nouvel exercice de participation démocratique mis en place en 2019 nous a permis d'expérimenter, d'apprendre et de mesurer l'intérêt suscité auprès du public. Près de 70 personnes et groupes ont participé de manière active, notamment en déposant et présentant des mémoires, ainsi qu'en transmettant des opinions écrites. J'invite à nouveau cette année les citoyen.ne.s de l'ensemble de l'agglomération de Montréal à participer en grand nombre à la consultation », a ajouté Benoit Dorais.

Cette année, le contexte de pandémie incite la Ville à revoir ses façons de faire et à placer au coeur de la vie montréalaise certains secteurs d'activités comme la vitalité économique, commerciale et culturelle locale, la solidarité sociale, la transition écologique, la mobilité active et les infrastructures.

Ces priorités occuperont une place prépondérante lors des consultations, dans un contexte où Montréal veut saisir toutes les occasions qui se présentent pour jeter les bases d'une nouvelle économie plus inclusive, résiliente et verte.

Le calendrier et les modalités de participation à la consultation seront indiqués dans un avis public qui sera diffusé le 3 août par le Service du greffe. Pour la première fois cette année, un sondage en ligne, disponible sur Réalisons MTL , viendra compléter le processus, permettant ainsi de recueillir les points de vue de personnes plus nombreuses et plus diverses. Il est par ailleurs possible de déposer un mémoire à l'adresse:

http://ville.montreal.qc.ca/consultationprebudgetaire

À la suite des consultations, les membres de la Commission adopteront leurs recommandations en assemblée publique. Leur rapport sera ensuite déposé le 21 septembre au conseil municipal et au conseil d'agglomération. La Ville de Montréal déposera son budget 2021 à l'automne.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 3 août 2020 à 16:28 et diffusé par :